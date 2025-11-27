Envían a prisión a dos hombres por la muerte de una mujer en Santiago

La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, Iris Borgen, impuso este jueves tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra los hombres acusados de participar en el asalto que terminó con la vida de Jennifer Altagracia Rodríguez de González, de 36 años, en las afueras de la Plaza Gómez Díaz.

Los imputados: Yordy Parra López y Luis Ramón Martínez, ambos de 33 años, deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, según ordenó la magistrada.

El Ministerio Público les atribuye los delitos de asociación de malhechores, robo agravado y homicidio, basándose en las evidencias recolectadas durante la investigación, entre ellas videos de cámaras de seguridad, pruebas balísticas y testimonios.

La dama resultó herida de bala durante un presunto intento de asalto y falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud de la ciudad.

Con esta medida, los acusados permanecerán privados de libertad mientras continúan las investigaciones formales del caso.