"Alex Paquete" seguirá en prisión por homicidio; el Juez rechaza trasladarlo a otra cárcel

El juez Amauris Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dispuso el mantenimiento en prisión preventiva de José Alexander de los Santos Lemos, alias "Alex Paquete", acusado de matar a tiros a un hombre y herir a otro en un restaurante del sector Naco.

Durante el conocimiento de una revisión obligatoria de la medida de coerción, el magistrado Martínez argumentó que no han variado los presupuestos que dieron origen a la prisión preventiva dictada en su contra.

El tribunal también rechazó ordenar el traslado de Santos Lemos desde la cárcel de San Pedro de Macorís a otro recinto penitenciario.

La defensa del imputado solicitó el cambio, alegando que la vida de su cliente corre peligro ya que el padre del fallecido se encuentra recluido en la misma prisión de Najayo, donde, irónicamente, su defensa buscaba enviarlo.

Defensa de Alex Paquete Justifica la Prisión como Medida de Seguridad

El abogado del imputado, doctor Okensy Contreras, defendió la prisión preventiva como una medida para proteger la vida de su cliente, dadas las supuestas amenazas.

"La medida que más se justifica es la prisión preventiva, para la garantía de la vida del imputado, ya que él ha sido amenazado por la familia de parte del occiso", explicó Contreras, quien denunció que su cliente ha recibido "atentados" dentro de la cárcel sin especificar su naturaleza.

Contreras instó a "respetar el proceso" y anunció que su equipo legal está listo para hacer los "reparos" necesarios una vez se presente la acusación formal para ir a la "vía de fondo" (el juicio). El abogado reiteró que el siguiente paso inmediato es la presentación de la acusación.

Acusación particular cuestiona alegato de peligro

Por su parte, Andrés Tolibio, representante legal de los familiares de la víctima, recordó que fue la propia defensa de Paquetes quién eligió inicialmente el CCR de San Pedro de Macorís en lugar de la cárcel natural de Najayo.

"Él eligió, en la medida de coerción, el penal de San Pedro... y ahora dice que también allí su vida corre peligro", señaló Tolibio.

El abogado de la víctima enfatizó que la defensa del imputado no ha presentado pruebas que demuestren que la vida de Santos Lemos corre peligro en el centro penitenciario. "Nunca han presentado una prueba de que su vida corre peligro", afirmó Tolibio.

Origen del caso Alex Paquete

El pasado 5 de agosto, el juez Rigoberto Sena impuso tres meses de prisión preventiva a Santos Lemos, a ser cumplida en el CCR de San Pedro de Macorís, por la gravedad del hecho y la facilidad con la que el imputado utilizó un arma de fuego ilegal.

En el hecho resultó muerto Alexandry Junior Pilier (alias "Alex Weed"), de 30 años y herido Willal Stiven Castro Collado, de 23 años, el 31 de julio, en el establecimiento MG Kitchen, ubicado en la calle Gustavo Mejía Ricart, Naco.

La investigación indica que, tras una disputa mientras compartía con amigos, Santos Lemos sacó una pistola Glock 26 calibre 9mm (sin documentación legal) de su cinturón y realizó múltiples disparos. Escondió el arma en la cocina del lugar, abordó una yipeta y esperó a las autoridades, a quienes confesó el hecho.