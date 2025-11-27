El caso Calamar se estanca por excusas médicas a pesar del tribunal garantizar el debido proceso

La jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, expresó su frustración ante la imposibilidad de concluir la audiencia preliminar del caso Calamar en el plazo previsto y aplazo la audiencia para jueves 4 de diciembre.

La magistrada lamentó que, a pesar de los esfuerzos del tribunal para garantizar el debido proceso y un plazo razonable, el cumplimiento estricto del cronograma se ha visto frustrado por constantes excusas médicas. Este jueves le tocaba el turno a la defensa del imputado Gonzalo Castillo y fue removida para el próximo jueves.

"Esta audiencia preliminar del tribunal ha tomado en consideración el resguardo y el respeto del debido proceso. El Poder Judicial ha realizado todas las diligencias para que se respete el plazo razonable del conocimiento de este caso", afirmó la jueza.

Cronograma Especial Frustrado por Razones de Salud

La jueza destacó que el tribunal diseñó un calendario y cronograma detallado con el consentimiento de todas las partes, tomando en cuenta la avanzada edad y las diversas situaciones médicas de la mayoría de los imputados, con el fin de evitar jornadas extendidas y salvaguardar su bienestar.

"Ese cronograma se realizó tomando en consideración que la mayoría de los imputados de este caso son personas de avanzada edad y que tienen una serie de situaciones médicas. Por eso realizamos, con el consentimiento de todos, la fecha, el orden y el trabajo de las intervenciones, tomando en consideración la situación médica y la edad avanzada que tienen muchos", explicó la magistrada.

Sin embargo, la continuidad del proceso se ha visto obstaculizada por la presentación de un gran número de certificados médicos que han impedido el seguimiento del programa establecido.

La jueza Ramírez enfatizó la limitación del tribunal para fiscalizar estas indicaciones, ya que están obligados a respetar el derecho fundamental a la salud.

"El tribunal no controla el tema de las distintas indicaciones médicas que se han presentado; lamentablemente, eso escapa a lo que es la facultad del tribunal. Recuerden que estamos aquí para garantizar el derecho de la persona, no a violentarles el derecho a la salud, que es un derecho fundamental", sentenció.

La decisión de aplazar la audiencia se tomó específicamente tras recibir el certificado médico del ciudadano Juan Tomás Polanco Céspedes, el cual indica una incapacidad de cinco días, contados a partir del 25 de noviembre de 2025.

Por esta razón, la audiencia preliminar fue necesariamente aplazada para el jueves 4 de diciembre a las 9:00 de la mañana.

Finalmente, en respuesta a una solicitud de la defensa de Castillo para agregar otro día al calendario, la jueza indicó que el tribunal "realizará las gestiones necesarias para ver si es posible agregar otro día al calendario, pero con la responsabilidad y compromiso de todos de cumplirlo."