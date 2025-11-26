Suprema Corte: La violencia de género e intrafamiliar representa el 36% de los casos penales

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), magistrado Henry Molina, reveló que el 55% de los casos que ingresan al sistema judicial en materia penal están relacionados con violencia, y de estos, el 36% corresponde específicamente a violencia de género e intrafamiliar.

El magistrado Molina hizo estas declaraciones durante el acto de conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, organizado por la Comisión para la Igualdad de Género.

Un mapa para la acción judicial

Molina destacó que estas cifras son más que simples estadísticas: son un "mapa" que permite dimensionar la magnitud del problema, facilitando la toma de decisiones informadas y la ejecución de acciones constantes para mejorar el servicio de justicia.

El juez presidente enfatizó que el acceso a la justicia es un derecho humano inalienable que debe ejercerse sin miedo ni obstáculos, sin importar el género, situación económica, migratoria u otras condiciones.

“Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de educar para prevenir, de desafiar los patrones culturales que han normalizado la violencia y romper el silencio cuando ocurre cualquier forma de maltrato”, afirmó Henry Molina.

Además, el magistrado consideró que la lucha contra la violencia no se limita a los tribunales, sino que requiere la acción conjunta y decisiva de la familia, la escuela, la comunidad, los medios de comunicación y la sociedad en general.

La jueza Nancy Salcedo, de la Segunda Sala de la SCJ y coordinadora de la Comisión para la Igualdad de Género, calificó esta fecha conmemorativa como una "llamada constante a la acción" para proteger los derechos fundamentales de la población.

Salcedo subrayó que la respuesta del Poder Judicial ha sido firme desde 2007, impulsando una política de igualdad de género que aboga por una justicia con perspectiva de género.

“La respuesta que demos como sistema judicial marcará el rumbo de los próximos 30 años, por esto estamos poniendo todo el empeño en el cumplimiento de las responsabilidades que exige el momento histórico”, señaló la jueza.

La actividad incluyó la proyección del documental “Un salto al vacío” y la conferencia “La Violencia Vicaria”, con la participación de expertas de Puerto Rico.

Posteriormente, se llevó a cabo el panel “Mujer: Víctima de violencia, tortura y barbarie”, moderado por la magistrada Vanessa Acosta, y con exposiciones de magistradas y jueces sobre temas cruciales como: Análisis de sentencias sobre actos de tortura; barbarie, ciberviolencia y delitos sexuales: aspectos relevantes de la ciberviolencia en el nuevo Código Pena y tipificación del feminicidio.

Durante la jornada, también se presentó un estudio de análisis de sentencias judiciales dominicanas sobre delitos de violencia de género e intrafamiliar, tortura o barbarie y ciberviolencia, describiendo las características de las decisiones analizadas en el periodo 2020-2024.