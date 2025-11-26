Marko Popović, el serbio vinculado en operación Kraken que las autoridades no han podido atrapar

En la solicitud de medidas de coerción emitida por el Ministerio Público por la operación Kraken, entre los implicados está Marko Popović ("El Serbio"), un hombre que continúa prófugo, y tiene antecedentes de búsqueda desde 2015.

La investigación del Ministerio Público confirmó que el 2 de junio de 2015 Marko Popović fue vinculado con actos del narcotráfico, fue detenido y le decomisaron 25 paquetes de cocaína y/o heroína.

En ese momento fue relacionado a una organización de narcóticos conformada por dominicanos, belgas, colombianos y serbios que operaban usando República Dominicana para introducir "grandes cargamentos de drogas" de origen suramericano con la intención de enviarlas a Estados Unidos y Canadá.

En las investigaciones de la recién denominada operación Kraken el MP dice que la función de Popović en la red desmantelada hace unos días era facilitar la provisión de drogas para exportarlas en contenedores del Multimodal Caucedo en Boca Chica.

Sin embargo, no se detalla cómo salió de prisión cuando fue detenido en 2015.

El 4 de julio de 2025, Marko Popović fue uno de los conductores que según el MP salió de la vivienda de Francisco Alberto Paulino Castro (Francis) o (El Compadre), el exregidor de Boca Chica vinculado a la red que enviaba drogas hacia los Estados Unidos y Europa.

Se identificó que Popović era el conductor de la jeepeta marca Chevrolet, modelo Tahoe, color negro, año 2015, placa G586157, que se utilizó para una operación intervenida el 5 de julio de 2025, en la que se decomisaron 15.50 kilogramos de cocaína dentro del contenedor refrigerado número AMCU9369688, ubicado en las instalaciones del Puerto Multimodal Caucedo. El decomiso se realizó pero el serbio no fue atrapado.

Marko Popović, el serbio vinculado a la operación KrakenFuente externa

El MP asegura que han realizado un gran despliegue de inteligencia para capturar a Popovic y no lo han logrado. "Esta situación evidencia que el referido investigado ha adoptado conductas dirigidas a evadir la acción de la justicia, dificultando su aprehensión a pesar de los esfuerzos sostenidos de las autoridades".

Por todo su historial, en una publicación de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) se le categoriza como armado y peligroso.

Operación kraken

El MP desmanteló y dio a conocer la red mediante una solicitud de medidas de coerción para José Augusto Rodríguez Sánchez, Melvin Manuel Fis Taveras; Wilmer Evangelista Rumaldo, Ángel David Feliz Cuevas, Edwin Alberto Mejía Guerrero, Fernando Javier Castro Ramos, Wilson Tomás Altagracia de la Cruz, Leandro Manuel Arias Santana (Berni), Cleudi Zapata, Manuel Almancio Moreno de los Santos, Fernando de Jesús Ventura Segura, Jonathan Ditren (El Brujo), Mauricio Josué Castillo, Francisco Alberto Paulino Castro (Francis / El Compadre), José Alberto López Alcántara (Bururún).

Siguen prófugos los implicados Marko Popović (El serbio), Gregory Arturo Calzado Paredes (Biliguel) y Francisco Colon Natera (Kelito); mientras que José Francisco Sabino Castillo (Sabino) se entregó recientemente.