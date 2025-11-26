Familia denuncia a colegio por muerte de niña en Santiago

La familia de Stephora Anne-Mircie Joseph, estudiante de honor del Colegio Da Vinci, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República por los “hechos de extrema gravedad” que rodearon la muerte de la menor el pasado 14 de noviembre de 2025, durante una actividad escolar en Santiago.

Mientras que el Colegio Da Vinci de Santiago indicó que espera la salida del informe del Ministerio Público para emitir una versión oficial e institucional sobre las circunstancias en las que murió la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, mientras se encontraba en una excursión del centro educativo en una villa privada.

Entretanto, la instancia fue depositada por la madre de la niña, Lovelie Joseph Raphael, a través de sus abogados Shesnel Alejandro Carcaño Mena y Miguel Díaz Salazar.

Todavía en velo de misterio la muerte de niña Stephora durante excursión de su colegio Lea también

Dijo que su hija falleció en las instalaciones de la Hacienda Los Caballos, ubicada en Los Chivos, Gurabo, donde el centro educativo organizó un pasadía como parte de la premiación a los estudiantes destacados.

La principal denuncia de los familiares es que la actividad, que incluía el uso de piscina para lo cual se le solicitó a la familia llevar un bañador, estaba expresamente prohibida por el Ministerio de Educación (Minerd).

Los abogados señalan que actividades extracurriculares como pasadías, excursiones y salidas recreativas están vetadas por la Orden Departamental 09-2009, Capítulo VI, Artículo 35, párrafos I y II, del Minerd, vigente desde hace más de una década.

Stephora Anne-Mircie Joseph falleció el pasado 14 de noviembre de 2025, durante una actividad escolar en Santiago.EXTERNA

La madre, Joseph Raphael, narró que a las 11:28 de la mañana del día del hecho, recibió una llamada de un miembro del personal del colegio, el señor Aldryn, quien le informó falsamente que la niña “no se encontraba bien” y “estaba vomitando”, ocultando la tragedia ya consumada.

Explican que al llegar a la Hacienda Los Caballos, la madre fue impedida de entrar al recinto por cerca de tres horas, mientras la zona se encontraba acordonada por agentes policiales.

Los abogados manifestaron que cuando finalmente se permitió el acceso a un miembro de la familia, las autoridades informaron que la niña había fallecido.

Indican que el certificado médico preliminar de defunción indica como causa de muerte: asfixia mecánica por ahogamiento e insuficiencia respiratoria, presumiblemente en una piscina del complejo.

“Lo más ‘indignante’ para la familia fue el total abandono institucional”, declaró la madre entre llantos, exigiendo una investigación exhaustiva para determinar la responsabilidad del centro educativo y el personal a cargo de la actividad.

colegio espera informe del mp

“Estamos esperando el informe del Ministerio Público, cuando esté listo, nosotros daremos las informaciones”, establecieron a Listín Diario las autoridades del colegio.

Mientras tanto, la familia de Stephora se trasladó ayer hacia Santo Domingo para presentar una denuncia ante la Procuraduría General sobre una serie de “hechos de extrema gravedad” que rodean la muerte de la menor.

La menor había sido incluida en el cuadro de honor del colegio, y el pasadía se organizó como parte de su premiación.

La familia resalta que la institución les solicitó que llevara un bañador, indicando que la piscina sería parte del evento.

Denunciaron también la falta de información que el Ministerio Público de Santiago, que además se negó a recibir denuncias formales del caso mientras se encuentre en la fase de las indagaciones.

Ministerio Público se niega a hablar de caso de niña fallecida en excursión, según familiares Lea también