Rechazan pedido de “Chiquito”: Tribunal declara inadmisible su traslado a la cárcel del 15 de Azua

La justicia ha cerrado la puerta por segunda vez a la solicitud de traslado carcelario interpuesta por Allyson de Jesús Pérez Mejía, alias “Chiquito”, condenado a 30 años de prisión por su participación en la muerte del joven Joshua Omar Fernández.

La jueza de la Octava Sala Penal del Distrito Nacional, magistrada Diana Moreno Rodríguez, declaró inadmisible la acción de amparo presentada por el recluso, quien actualmente cumple su pena en la cárcel de Najayo.

La magistrada Moreno Rodríguez dictaminó que el tribunal no tiene la competencia legal para decidir sobre el traslado de un privado de libertad.

La jueza argumentó que dicha facultad recae exclusivamente en el Juez de la Ejecución de la Pena de la jurisdicción donde el condenado guarda prisión.

“Chiquito” presentó la acción de amparo a través de su abogado, Waldo Paulino, buscando ser trasladado desde Najayo hasta la cárcel del 15 de Azua.

Segundo Intento Fallido

Cabe destacar que esta es la segunda vez que el condenado intenta infructuosamente cambiar su lugar de reclusión mediante un recurso de amparo. En diciembre del año pasado, el juez de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, Franny González, ya había rechazado una solicitud similar de “Chiquito” para ser trasladado desde Najayo-Hombres hacia la cárcel de La Victoria.

El Caso Joshua Omar Fernández

Allyson de Jesús Pérez Mejía fue condenado a la pena máxima de 30 años por su rol en el crimen que conmocionó a la sociedad dominicana. El caso también resultó en la condena de otros implicados.

Wesly Vincent Carmona, conocido como “El Dotolcito”, fue condenado a 15 años de prisión; y Luis Alberto “Luisito” Brito, condenado a 20 años de prisión.

La sentencia contra los tres imputados fue recientemente ratificada en la Corte de Apelación.

Joshua Omar Fernández, de 19 años de edad, falleció el pasado 16 de abril de 2023 a causa de un disparo en la cabeza mientras subía a un vehículo a la salida de una discoteca ubicada en el ensanche Naco del Distrito Nacional.