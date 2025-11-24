Fallece recluso en cárcel de Ciudad Nueva; familia denuncia falta de atención

Un recluso preventivo fue encontrado sin vida en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

El fallecido fue identificado como Alexander Pérez Martínez, de 25 años de edad, quien estaba detenido desde hace aproximadamente 15 días, acusado de presunta violación sexual y robo.

Su hermano, Rafael Pérez Martínez, denunció que la muerte fue producto de una enfermedad contraída en prisión, agravada por la desatención médica y los malos tratos por parte del personal de salud y las autoridades carcelarias.

Sostiene que la detención fue una "maldad" y que su hermano "no estaba en condición de estar preso aquí". Además, alega que la acusación carecía de fundamento, ya que "no vino nadie, no hay querellante, ni nadie vino" a formalizar la acusación.

Denuncia de Abuso y Desatención

Manifestó que su hermano le había alertado sobre su situación de salud mientras se encontraba arrestado, alegando no le proporcionaban medicamentos, ni alimentos.

También indicó que los medicamentos que Alexander necesitaba debían ser suministrados obligatoriamente por los familiares porque habían sido recetados por los doctores, lo que sugiere una negligencia en el suministro de atención médica esencial.

Falta de Notificación

El hermano de Alexander se enteró del fallecimiento al presentarse ayer en el centro de detención, ubicado en la cuarta planta del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Al ser consultado sobre si las autoridades les habían notificado previamente sobre el deterioro de la salud de Alexander, Rafael respondió: "Sí, estaba muy mal, en verdad que no me lo dijeron a mí..."

La familia exige una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Alexander y determinar si hubo responsabilidad por parte del personal carcelario o médico.