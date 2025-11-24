Países Bajos extradita a un dominicano vinculado con asesinato

Los Países Bajos extraditaron a un ciudadano dominicano vinculado a un asesinato ocurrido el pasado mes de junio en la provincia La Vega.

Luis Adonis Suárez Estévez, de 41 años de edad, y primer dominicano extraditado de los Países Bajos, es señalado como el principal sospechoso del asesinato de Amín Alfonso Peña Soriano a causa de múltiples heridas de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.

Suárez Estévez fue traído a la República Dominicana en un vuelo por el Aeropuerto Internacional de las Américas luego de que las autoridades de los Países Bajos aprobaran la solicitud de las autoridades dominicanas al establecer haber recibido en regla toda la documentación necesaria.

La extradición fue gestionada por la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional, Extradiciones y Derechos Humanos del Ministerio Público y la Fiscalía de La Vega.

Sobre el caso, se señala que el hecho ocurrió el 20 de junio de 2025, aproximadamente a las 8:30 de la mañana, en el momento en que la víctima abordaba una camioneta marca Chevrolet que se encontraba estacionada frente a la marquesina de su vivienda, en el residencial Omelia de La Vega.

Luego, personas que se transportaban a bordo de una yipeta marca Honda, modelo CR-V, se detuvieron paralelo al vehículo de la víctima y desde una ventana le realizaron los disparos mortales.

Peña Soriano falleció por un shock hemorrágico que le provocaron las heridas de arma de fuego, según establece el informe de Autopsia No. 307-2025, emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Junto al extraditado también son imputados del caso Leonardo Alberty Ramírez Custodio (Leo), quien es procesado y se encuentra bajo medidas de coerción de prisión preventiva y declarado el caso complejo, y Carlos Gabriel Estévez Estévez, quien se encuentra prófugo.

El Ministerio Público sostiene que el hecho fue premeditado y debidamente organizado, estableciendo que concurrió la asechanza.

El órgano persecutor establece en el expediente que el imputado Ramírez Custodio facilitó los medios a los autores materiales Estévez y Suárez para la materialización del asesinato de Peña.

Conforme un comunicado, los imputados y la víctima se conocían, ya que eran socios en negocios de exportación e importación desde la República Dominicana a países de Europa (Barcelona, España y Ámsterdam, Países Bajos), de diversos productos contaminados de sustancias controladas (drogas), según lo establecen pruebas obtenidas por el Ministerio Público.

Suárez Estévez fue trasladado a la jurisdicción de La Vega donde será sometido a la acción de la justicia.