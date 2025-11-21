Tribunal dicta no ha lugar para tres implicados caso Coop-Herrera por falta de pruebas del MP

El juez Joan Rodríguez, del Sexto Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo Oeste, fijó para el 19 de diciembre el inicio del juicio de fondo contra los implicados en la red fraudulenta que desfalcó unos RD$2,500 millones a través de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera).

Esto lo declaró el magistrado durante la apertura al conocimiento de fallo este viernes en la tercera sala de la corte penal de la zona.

Asimismo, el juez indicó que, por falta de pruebas presentadas por el Ministerio Público, tres de los 18 implicados quedan libres de acusación.

"El Ministerio Público no ha aportado pruebas que demuestren que dos ciudadanas actuaron con conocimiento de un ilícito penal, presumiéndose la buena fe", sostuvo el juez.

No obstante, para los demás imputados, el tribunal considera que hay pruebas suficientes para un juicio.

"El tribunal rechaza la acusación presentada por el Ministerio Público contra Kenia del Carmen Liviano Pérez y Ana Cecilia Santos de Alba. En consecuencia, dicta auto de no lugar a su favor, ordenando el cese de la medida de coerción y la devolución de bienes o valores incautados que puedan demostrar su titularidad", sostuvo el magistrado.

También se excluye del proceso legal a Franco de los Santos Abreu.

Los que permanecen acusados

El tribunal admitió parcialmente la acusación del Ministerio Público y dicta auto de apertura a juicio para los siguientes ciudadanos y razones sociales, por supuesta violación de diversos artículos del Código Penal Dominicano y leyes específicas:

Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra, Julio César Minaya Mejía, Simona Borsilea Juan, así como Emanuel Pozo Borsilea, Cristóbal Mariano, Juan Julián Bryan Richardson y Carina Elizabet García de la Rosa.

Estado de rebeldía

El tribunal mantiene el estado de rebeldía con relación a Pedro Bonilla, dictado mediante resolución número 1383/2024 SRB 00238 de fecha 27 de septiembre del 2024.

También a Manuel Oso Borsilea, emitida a través de la resolución penal número 1383/2024 SRB 00191 de fecha 26 de agosto del 2024.

Asimismo, se mantiene el estado de rebeldía para las razones sociales Inmobiliaria Villa Pastoral 21 SRL, B del Diseño y Construcción SRL y Con Su Pevo RD SRL. Esto debido a que los acusados no se han presentado al tribunal.