MIVED entregará el sábado primera etapa de cárcel Las Parras

El Ministerio de Viviendas y Edificaciones (MIVED) anunció que este sábado se llevará a cabo la entrega de la primera etapa del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, un proyecto ubicado en el municipio San Antonio de Guerra, en el municipio Santo Domingo Este.

La entrega formal de esta primera fase del recinto se realizará a las 9:00 de la mañana. El acto contará con la presencia del titular del MIVED, Carlos Bonilla, quien hará la entrega al director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), Roberto Santana.

Desde hace 10 días, unas 200 personas del área administrativa y de seguridad realizan "comprobaciones operacionales" en la cárcel de Las Parras.

La apertura de esta megacárcel, diseñada para aliviar el hacinamiento crítico en la antigua Penitenciaría Nacional de La Victoria, permitirá, en la primera etapa, el traslado de 2,400 privados de libertad.

El proceso completo, que involucra el desalojo total del antiguo penal, se ha proyectado para finales de 2026.

La cárcel de Las Parras está diseñada para albergar hasta 8,000 internos, lo que permitiría el cierre definitivo de la antigua Penitenciaría Nacional de La Victoria.

El Centro Correccional Las Parras forma parte de un acuerdo histórico entre el MIVED y la Procuraduría General de la República (PGR).

Según el convenio, el MIVED se encarga de la construcción y equipamiento de las instalaciones, mientras que la PGR supervisa las políticas de diseño y seguridad, asegurando que el recinto cumpla con los requisitos legales y éticos.

Este proyecto no solo busca resolver la saturación actual de las cárceles, sino también fortalecer la capacidad de rehabilitación y ofrecer condiciones dignas para los privados de libertad.

Además de la ampliación del CCR Las Parras, la comisión también tiene bajo su responsabilidad otras tareas específicas, como la adecuación de la infraestructura rescatable de la cárcel de La Victoria y la culminación de trámites legales y administrativos relacionados con la habilitación del nuevo recinto.

Estas acciones forman parte de un plan integral para transformar el sistema penitenciario dominicano y darle mayor humanidad y eficiencia.