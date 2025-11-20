Justicia del Futuro 2034: un plan que apuesta por una justicia más cercana a las personas

El Poder Judicial dominicano realizó este miércoles el lanzamiento nacional en formato virtual de su Plan Justicia del Futuro 2034, con el cual inicia una nueva etapa en el proceso de transformación del sistema judicial.

En el acto, que estuvo abierto a toda la población por las plataformas Youtube, Instagram y Facebook del Poder Judicial, el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, explicó que Justicia del Futuro 2034 es un plan nacido del consenso de todos los sectores de la vida nacional, jueces, juezas, servidores judiciales, representantes de los poderes públicos, actores políticos, el empresariado, sociedad civil, las academias y organismos internacionales.

Asimismo, Henry Molina indicó que cada decisión, reforma, innovación que se emprende con el Plan fortalece la democracia y consolida el estado social democrático y de derecho.

“Por eso este plan no impone una visión, convoca una conversación permanente, un mapa para la acción y un espejo de nuestra madurez institucional; su fuerza no está solo en las metas que trata, sino en los valores y principios éticos que lo sustenta, servir con integridad, actuar con responsabilidad, ejercer la función judicial con respeto y empatía”, manifestó Molina.

Durante la transmisión el presidente de la República, Luis Abinader Corona afirmó que el Plan Justicia del futuro 2034 no es simplemente un acontecimiento institucional del Poder Judicial, es un acto de madurez democrática, de visión de estado y compromiso con el porvenir del país.

“Eso es lo que verdaderamente significa hacer justicia cercana, que la ley deje de ser un papel distante y se convierta en un instrumento de dignidad, y el plan Justicia del Futuro 2034 encarna esa visión”, aseguró el mandatario.

Durante el lanzamiento virtual se realizaron varios paneles, el primero consistió en un análisis al Plan abordado por César Dargan, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP); Carolina Mejía Gómez, alcaldesa del Distrito Nacional; Rodolfo Valentín Santos, director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública; Juan Ariel Jiménez, exministro de Economía, Planificación y Desarrollo; Rolando Guzmán, exrector de INTEC, y moderado por Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de la FINJUS.

Panel por la planificación y el desarrollo nacional.pAfuente externa

La aplicación del plan a 10 años pretende modernizar la justicia mediante la digitalización total, interoperabilidad con otras instituciones y fortalecer la independencia judicial. También humanizar el servicio mediante una Justicia centrada en la persona, con enfoque de derechos.

Igualmente persigue la sostenibilidad y resiliencia, es decir prepararse para crisis y cambios globales; así como la innovación permanente, al incorporar la Inteligencia Artificial, analítica de datos y justicia predictiva.

El plan pretende impactar en la población ofreciendo mayor acceso, con una justicia más digital, rápida y cercana, reduciendo tiempos y costos; con más transparencia y confianza, entendiendo que, al planificar con visión de futuro, se fortalece la rendición de cuentas y la percepción de independencia judicial.

Ejes del Plan

Justicia del Futuro 2034 descansa en tres ejes fundamentales: Justicia Agil (0% Mora) En este eje estratégico se busca erradicar la mora judicial y asegurar decisiones dentro de los plazos establecidos, para ofrecer una justicia “justo a tiempo” basada en procesos ordenados, eficientes y de calidad.

También Justicia Accesible, en este eje se actúa con diligencia para que las personas en condiciones de vulnerabilidad accedan plenamente al servicio, y finalmente, Justicia Transparente abogando por la comunicación asertiva, rendición de cuentas con integridad y fomentando espacios de participación social.

Los valores que orientan la acción institucional en el contexto del Plan son: compromiso, excelencia, ejemplaridad, confianza y transparencia. Mientras que la Misión-Visión promueve una justicia al día centrada en las personas, que sea garante de la dignidad, la libertad e igualdad.

Un plan por escenarios

El Plan Justicia del Futuro 2034 marca un hito en la historia del Poder Judicial, al ser el primer plan elaborado mediante planificación por escenarios. Por primera vez, la justicia dominicana se proyecta hacia los próximos 10 años con una visión participativa, moderna y estratégica. Este plan representa un nuevo modelo de gestión judicial: abierto, inclusivo y orientado a las personas.

En el marco de este proceso, se enfatizó que los escenarios construidos no buscan predecir el futuro. Estos escenarios, elaborados mediante un trabajo colaborativo entre múltiples sectores, fortalecen el diálogo nacional, mejoran la planificación pública y apoyan la toma de decisiones, al permitir anticipar riesgos, identificar oportunidades y orientar acciones presentes de manera más informada.

Los escenarios reflejados en el plan se desarrollan en cuatro trayectorias prospectivas:

Reformas estructurales, un escenario donde el país y la justicia deciden transformarse con visión a largo plazo, con la aprobación de reformas legales y tecnológicas que agilizan procesos y fortalecen la transparencia; la construcción de tribunales dignos, accesibles y con personal capacitado; la independencia judicial se consolida y la carrera judicial gana prestigio. Asimismo, se garantizan derechos humanos y se combate de forma efectiva la delincuencia organizada y la corrupción.

Piloto Automático, es un escenario donde predomina la inercia y las políticas no cambian sustancialmente.

El Poder Judicial mantiene avances parciales pero insuficientes: Reducciones menores de mora, disminución de credibilidad del sistema de justicia.

Pacto Social Vulnerable, un escenario donde el pacto social se debilita y crecen las tensiones políticas y sociales.

El sistema de justicia enfrenta sobrecarga y pérdida de legitimidad: La ciudadanía pierde confianza en la justicia y en el Estado de Derecho, la mora judicial aumenta y las decisiones se perciben como manipuladas y crece el riesgo de cooptación por actores políticos y económicos.

Vulnerabilidad al impacto de un cambio geopolítico, un escenario marcado por presiones externas y crisis regionales. El Poder Judicial opera bajo una fuerte presión: aumento de migración y conflictos fronterizos saturan los tribunales; la cooperación internacional y la autonomía judicial se ven comprometidas; las políticas se endurecen y se pierden garantías para poblaciones vulnerables.