Congresista de EEUU Adriano Espaillat rinde homenaje al juez de la Suprema Francisco Antonio Jerez Mena

El Congreso de los Estados Unidos, a través de la Cámara de Representantes, emitió un reconocimiento formal a Francisco Antonio Jerez Mena, juez presidente de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana.

El homenaje fue presentado por el representante Adriano Espaillat (Demócrata, 13º Distrito Congresual de Nueva York), quien destacó la trayectoria del magistrado como un jurista insigne.

En el texto del reconocimiento, el congresista subraya los siguientes puntos que justifican la distinción, señalando que es el único magistrado en la historia judicial dominicana contemporánea en presidir consecutivamente dos salas supremas, dedicando su vida al servicio de la justicia con "integridad inquebrantable".

Igualmente, sostiene que en cuanto al aspecto académico ha formado generaciones de juristas como docente en universidades nacionales, y su obra intelectual es un referente obligatorio sobre constitucionalismo, reforma procesal penal, derechos fundamentales y cooperación judicial internacional en la República Dominicana y América Latina.

Destacó además que elevó el prestigio del Poder Judicial dominicano en foros globales, liderando organizaciones como la COMJIB, el CJCC e IberRed, además de implementar modelos de gestión judicial que obtuvieron el Premio Innovare Internacional.

Durante su discurso de aceptación, Jerez Mena expresó su "profunda gratitud" y enmarca la distinción no como un mérito individual, sino como un "reto de muchos esfuerzos compartidos".

El homenajeado hizo una reflexión sobre la vida, señalando que lo más maravilloso no se encuentra en "títulos ni en bienes materiales, sino en el impacto que nuestras acciones dejan en los demás."

Citando el Evangelio de Lucas, subrayó su filosofía de vida "He procurado vivir y servir desde la sencillez, convencido... que la vida no depende de muchas cosas sino en la riqueza del espíritu, de la honestidad en el trabajo y en la coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace."

El juez dedicó el galardón a su familia, a la que describió como su "soporte constante", y a su pueblo natal Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, señalando que la distinción le recuerda que "la verdadera excelencia está en servir con humildad, en actuar con justicia y en vivir con gratitud y lo que es más importante, vivir con dignidad."