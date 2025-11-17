Durante 14 años el techo del Jet Set duplicó capacidad de peso sin evaluación especializada, dice MP

De 2011 a 2025, el Jet Set pasó de 7 a 17 elementos en su techo, sin evaluación especializada para medir su capacidad de carga, según precisa el Ministerio Público en su acusación en contra de los hermanos Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat de Bera.

El Ministerio Público les acusa de negligencia e imprudencia en el manejo de la edificación, expresada especialmente en su techo a lo largo de los años, que derivó en su desplome a las 12:44 de noche del 8 de abril de este año, dejando como saldo 236 fallecidos y alrededor de 100 lesionados.

“La negligencia e imprudencia en el manejo de la edificación del Jet Set Club, por parte de los acusados Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat, se mantuvo de manera continua a lo largo de los años, manifestándose principalmente en el techo de la discoteca, el cual fue objeto de distintas intervenciones informarles e instalaciones de elementos, sin ningún tipo de evaluación especializada para medir su capacidad de carga”, cita la acusación.

Cronológicamente, el documento señala que a partir de 2011 el techo de la discoteca fue utilizado con fines operativos, presentando una ocupación “constante y progresivamente creciente”, siendo observados siete elementos instalados, entre estos equipos mecánicos aislados o pequeñas unidades técnicas, distribución que se mantuvo durante los años 2012 y 2013.

Para 2014 ya había nueve elementos, ascendiendo en 2015 a 12 elementos, mostrando una expansión más intensa del uso técnico de la superficie.

En 2016 aumentó a 14 objetos, cantidad que se extendió hasta el 2021, aunque con variaciones en distribución, tamaño y tipo de equipos instalados.

“En este periodo de tiempo se observaron cambios visibles en la superficie del techo, vinculados a la aplicación de impermeabilización o recubrimientos reflectivos y la redistribución de los equipos existentes”, agrega la acusación.

Entre los años 2022 y 2025 se instalaron más elementos en el techo, alcanzando 17 instalaciones como casetas técnicas, ductos, unidades de climatización de un volumen mayor y tinacos de agua.

La acusación señala que las instalaciones de equipos de aires acondicionados se realizaban bajo instrucciones de los acusados por el encargado de mantenimiento de Radio Cadena Comercial (RCC Media).

Con los años, el techo presentó múltiples irregularidades como filtraciones de agua, caída de escombros, que no fueron evaluados de forma especializada para una solución definitiva por parte de los acusados, señala el documento.

Asimismo, estas filtraciones y caídas de plafones se presentaron de manera notoria en el 2024, lo que era subsanado de forma informal por el colaborador de RRC Media y no por personal especializado en el área.

La carga total calculada sobre la viga se estimó en 2.822 toneladas por metro lineal, superando en un 123% la capacidad de la estructura.

La sobrecarga se debió a la acumulación y adición continua y creciente de elementos pesados a lo largo de los años sin una evaluación especializada de la capacidad de carga de la estructura, de acuerdo con la acusación.

Acusación

Antonio y Maribel Espaillat están acusados formalmente por las autoridades bajo la calificación jurídica de homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, sumidos en los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano.

Este caso tendrá el juicio preliminar el 12 de enero de 2026, en el Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.