Tribunal condena a 20 años de prisión a hombre por feminicidio en La Vega

El Segundo Tribunal Colegiado de La Vega condenó a 20 años de prisión a Wilson Rafael Lantigua, tras ser hallado culpable del feminicidio de su expareja, Mayelisa Adames Castillo de 21 años de edad.

El tribunal presidido por Martín De La Mota, e integrado por Fernando Abreu y Ariella Cedano, dispuso Rafael Lantigua cumpla la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, de La Vega.

Los jueces tomaron la decisión, tras acoger el dictamen presentando por el Ministerio Público, quien demostró la culpabilidad de Lantigua, quien provocó la muerte de Adames Castillo a causa de múltiples heridas de arma blanca.

El crimen ocurrió 15 días después de que la pareja se hubiera separado. Según el expediente, el hecho ocurrió el 17 de marzo del presente año, alrededor de las 9:00 de la mañana, en la vivienda de la madre de la víctima, ubicada en el distrito municipal Río Verde, La Vega.

Modus Operandi

Lantigua se presentó en la vivienda provisto de un arma blanca tipo navaja, aprovechando que la víctima estaba sola.

Fuga y Captura

Luego de cometer el crimen, Lantigua huyó expresando: "ya acabé". Minutos después, alrededor de las 9:55 de la mañana, fue interceptado por la Policía Nacional en una finca de la misma comunidad.