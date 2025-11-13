Declinan a jurisdicción de San Cristóbal acción de amparo de condenado por asalto al Banco Popular

La jueza de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional se declaró incompetente para conocer una acción de amparo interpuesta por Jorge Luis Estrella Arias, condenado a 20 años de prisión por el asalto a la sucursal del Banco Popular, en la avenida Luperón esquina Olof Palme, ocurrido en junio de 2024.

La magistrada Clara Luz Almonte declinó a la jurisdicción de San Cristóbal la acción de amparo presentada por Estrella Arias, con la cual busca ser trasladado a la cárcel de Najayo.

Estrella Arias, recluido en la cárcel la Isleta de Moca, interpuso la acción de amparo a través de su abogado Waldo Paulino, en contra de la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, quienes se niegan su trasladado.

Paulino dijo el traslado de su cliente disponía inicial su encierro en la cárcel de Najayo Hombres (CR20) y que, al apersonarse para indagar sobre la causa del traslado, a la cárcel de Moca las autoridades no supieron establecer el motivo de dicha decisión.

Sostuvo el abogado que las respuestas de los supervisores y personal de alta jerarquía señalaban que la orden provenía de superiores, sin ofrecer una explicación clara.

Aduce que los familiares que en Najayo podían verlo semanalmente, ahora solo lo están viendo una vez al mes y que su cliente no puede tener contacto con sus hijos como lo hacía en Najayo y que además el recluso "no está comiendo" debido a las condiciones en la nueva población carcelaria.

"Son dificultades que ese derecho que tiene ese imputado, ese ya condenado, que ese derecho fundamental se le ha sido negado por las autoridades penitenciarias," afirmó Waldo Paulino.

Estado del Proceso de Apelación

En paralelo al recurso de amparo por el traslado, la apelación contra la sentencia original ya se encuentra depositada en la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, y se está a la espera de la fecha para el conocimiento de dicho recurso.

El 15 de abril pasado, las juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenaron a 20 años de prisión Jorge Luis Estrella Arias y a Eddy Emmanuel Segura Arias, tras ser hallados culpables de cometer robo agravado al Banco Popular de casi dos millones de pesos utilizando un arma ilegal.

La Policía Nacional abatió a dos presuntos involucrados en este caso, identificados como Joan Eduardo Belliard Aybar y Richard Michel Estrella Arias, en dos enfrentamientos ocurridos en horas de la madrugada.

El primero de los tiroteos ocurrió a la 1:30 de la madrugada y el segundo, a las 3:00 de la mañana.

De acuerdo con la acusación, Jorge Luis Estrella Arias es el cabecilla del robo y presuntamente actuó con su primo, Eddy Enmanuel Segura Arias; su fallecido hermano, Richard Michel Estrella Arias; y Johan Belliard Aybar, también fallecido.