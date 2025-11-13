Condenan a 30 años de prisión a exempleados por asesinar a ganadero y su pareja en Puerto Plata

Un tribunal condenó a la pena máxima de 30 años de prisión a dos hombres que fueron hallados culpables de asesinar a un ganadero y a su compañera sentimental, para quienes trabajaban. El hecho ocurrió en abril de 2023, en el distrito municipal Estero Hondo, del municipio Villa Isabela, en Puerto Plata.

El Tribunal Colegiado de Puerto Plata, integrado por Jakayra Veras, Benecia Rojas y Yenny Martínez, ordenó que Juan Alberto Perdomo y Manuel Francisco Pichardo cumplan la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) San Felipe.

Juan Alberto Perdomo y Manuel Francisco Pichardo fueron declarados culpables de haber asesinado al ganadero Eduardo Generoso Pérez y a su pareja Maribel del Carmen Acosta.

Crimen por venta de ganado robado

Según consta en el expediente acusatorio, los dos hombres aprovecharon su condición de trabajadores de confianza del ganadero para sustraer y vender, para su beneficio personal, decenas de reses pertenecientes a la víctima.

El Ministerio Publico detalla que, luego de que el ganadero descubriera la desaparición del ganado y los enfrentara, los procesados planificaron y ejecutaron el doble asesinato.

Perdomo y Pichardo golpearon a las víctimas con palos y una llave de hierro para tuberías (Stillson). Luego procedieron a quemar sus cuerpos dentro de la finca y simularon su desaparición.

Tras matar a la pareja, sustrajeron los teléfonos del occiso y enviaban mensajes a sus familiares para hacer creer que ambos estaban con vida, mientras continuaban vendiendo el ganado robado, suplantando la identidad de Pérez.

La investigación fue llevada a cabo por un equipo de fiscales, incluyendo a Julio César Gómez Quintana, Patricia Lagombra, y el procurador general de corte Miguel Antonio Ramos, de la Dirección de Desaparecidos.

La fiscal litigante Ana Mariela Hernández demostró la culpabilidad de los imputados más allá de toda duda razonable con la presentación de distintas pruebas, que incluyeron: Los objetos utilizados para cometer el crimen (palos, llave Stillson).