Apoderan tribunal para conocer juicio preliminar contra Maribel y Antonio Espaillat por caso Jet Set

El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fue apoderado para conocer el juicio preliminar contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, acusados del colapso del techo de la discoteca Jet Set Club, en un trágico suceso que dejó 236 personas muertas y más de 100 heridas.

El magistrado Raymundo Mejía fue apoderado del expediente por la jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción, Kenya Romero, mediante un sorteo aleatorio computarizado.

Ahora corresponderá al juez Mejía dictar el auto de fijación de audiencia para el conocimiento de la solicitud de apertura a juicio en contra de los hermanos Espaillat, por el hecho ocurrido el pasado 8 de abril de 2025.

La jueza Romero apoderó al tribunal luego de que el Ministerio Público (MP), presentara acusación formal, a través del procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos.

En la instancia, el Ministerio Público sostiene que los hermanos Espaillat incurrieron en los delitos de homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, castigados en los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano.

El Ministerio Público aduce que los acusados agravaron su responsabilidad al sobrecargar la estructura del techo del local con equipos de climatización de gran volumen y tinacos de agua, sin realizar estudios técnicos que garantizaran la resistencia.

Igualmente, ignorar advertencias internas sobre el deterioro del techo, priorizando el ahorro de recursos a pesar de los riesgos evidentes.