Raquel Peña, sobre personas vinculadas al narco: No importa quién sea, si es culpable tiene que pagar

La vicepresidenta Raquel Peña dijo este lunes que se debe erradicar el narcotráfico de la República Dominicana, a propósito de los recientes casos de políticos y allegados vinculados al tráfico de narcóticos.

La vicepresidenta del país dijo que no importa quién sea el acusado y que si es culpable tiene que pagar en la justicia.

“Nuestro gobierno ha dado muestra de que no hay impunidad, sobre todo del narcotráfico. No importa quién sea, si es culpable tiene que pagar”, dijo la vicemandataria a su salida de la Catedral Primada de América, donde participó en la posesión canónica de monseñor Carlos Tomás Morel, como coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo.

“Realmente nosotros tenemos que erradicar el narcotráfico de Republica Dominicana porque ustedes saben el daño que eso le hace a nuestra sociedad”, agregó a los periodistas.

Listín Diario reveló la semana pasada en una serie de reportajes la culpabilidad del regidor Edickson Herrera Silvestre y el general retirado William Durán Jerez por tráfico internacional de cocaína.

Ambos llegaron a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos y se declararon culpables de traficar narcóticos, según documentos depositados en una corte estadounidense a los que tuvo acceso este diario.

Tras los reportajes, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) informó que Edickson Herrera Silvestre, regidor de la circunscripción 1 del Distrito Nacional, fue suspendido por la militancia del partido gobernante.

En rueda de prensa, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, dijo que el partido no apoyará la “impunidad” y cualquiera de sus dirigentes, sin importar su jerarquía, será sometido.

El viernes pasado también se dio a conocer la participación del exesposo de Jacqueline Fernández, diputada de la provincia La Romana por el PRM, en supuestos vínculos con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Se trata de Esteffani José Vásquez Amarante solicitado en extradición por las autoridades norteamericanas.

La diputada Jacqueline Fernández se desligó del proceso judicial contra Vásquez, su expareja. La legisladora dijo que ambos se encuentran separados de hecho y tomaron cominos distintos, por lo que no mantienen vínculo de convivencia ni responsabilidades comunes en su vida personal.