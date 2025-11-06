Policia y MP informan desmantelan red criminal que distribuía medicamentos en Santiago y Espaillat

Las autoridads informaron que desmantelaron una red criminal dedicada a la falsificación, adulteración y distribución ilícita de medicamentos farmacéuticos, mediante cinco allanamientos simultáneos realizados en las provincias Santiago de los Caballeros y Espaillat.

"La acción, denominada “Operación LC SDO”, logró la ocupación de grandes cantidades de pastillas, materia prima, etiquetas, envases, colorantes y equipos utilizados en la fabricación de medicamentos falsificados, así como una motocicleta y documentos vinculados al presunto cabecilla de la estructura, el recluso Luis Ezequiel Then Martínez", señala un comunicado de prensa.

En total fueron decomisadas 2,431 gramos de pastillas blancas con el grabado “XANAX”, 411 pastillas rojas con las letras “WUBBA”, decenas de pastillas de colores variados con logos falsos de reconocidas marcas, además de materia prima, blísteres falsificados, moldes, colorantes y etiquetas adulteradas. También se ocuparon facturas a nombre de Then Martínez, evidenciando el alcance de la red.

La Operación LC SDO fue desarrollada por la Dirección Central de Investigación (DICRIM), a través de la Dirección de Área de Investigación de Crimen Organizado (DAICO), en coordinación con el Departamento de Casos Complejos de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste y con el apoyo de unidades tácticas de la Policía Nacional.

Todas las evidencias fueron levantadas en presencia del Ministerio Público y serán remitidas a los laboratorios forenses correspondientes para los fines legales pertinentes.