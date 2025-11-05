Couriers interponen recurso para eliminar cargo por adicional a mercancias

Unas 16 empresas de servicios de envío de entrega rápida (Courier) interpusieron un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) para solicitar la anulación de la Resolución 6859, emitida por la Comisión Aeroportuaria (CAE) el 15 de diciembre de 2022.

Las empresas recurrentes, entre ellas Almacenes Fiscales y Soluciones Aduanales (ALMAFISA), Aeromensajería Dockpack, y American Courier System, buscan dejar sin efecto la disposición que, según afirman, impone de forma "arbitraria" e "inconstitucional" dos nuevas prestaciones económicas a su actividad.

El petitorio al TSA

La instancia en contra de la CAE fue presentada a través de los abogados Francisco Álvarez Martínez, Arturo Manuel Villegas, Pedro Castro Inoa, Diógenes Bergés Navarrete, y Delio Guzmán Sánchez.

En el documento, las empresas solicitan al TSA admitir, el recurso contencioso administrativo por haber sido interpuesto de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y en consecuencia, anular la resolución 6859 que establece un cargo adicional de $0.25 por kilogramo (o $0.125 por libra) para todas las mercancías que ingresan al país a través de la modalidad courier.

Solicitan además ordenar a la Comisión Aeroportuaria realizar los procedimientos requeridos para la devolución de todos los ingresos percibidos como consecuencia de la ejecución de la Resolución núm. 6859.

"El tribunal ha sido apoderado para que, tras el análisis de los argumentos de fondo y forma, se declare la invalidez y nulidad de la Resolución núm. 6859, restableciendo los derechos de las empresas del sector Courier", aducen en el documento legal.

Detalles de la Resolución Impugnada

La resolución de la CAE establece dos cargos principales, una tarifa comercial de US$ 0.25 por kilogramo de carga en envío expreso, destinada a financiar la construcción de instalaciones en el Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez.

Un cargo especializado de US$ 0.02 por kilogramo, para retribuir gastos de operación y servicios del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC).

Argumentos centrales de los courier

Las sociedades recurrentes sostienen que la Resolución es nula de pleno derecho, sustentando su recurso en múltiples causales de invalidez que apuntan a un proceso administrativo viciado y a una extralimitación de funciones por parte de la Comisión Aeroportuaria.

Las empresas denuncian la "ausencia absoluta" de los trámites preceptivos de consulta pública, audiencia y alegaciones previo a la adopción de la Resolución. Aseguran que la CAE actuó "subrepticiamente" e ignoró la garantía constitucional, dado que la medida tiene naturaleza de disposición de carácter general (reglamento) y no de simple acto administrativo.

Incompetencia y contravención legal

Se alega que la CAE actuó con manifiesta incompetencia al aprobar el cargo especializado a favor del CESAC. Asimismo, sostienen que las tarifas contravienen la Ley núm. 8, al ser impuestas en un aeropuerto que, supuestamente, no está bajo la administración de la CAE y al carecer de la previa aprobación del Poder Ejecutivo, requisito legal para tales cargos.

El recurso señala que las obligaciones pecuniarias son "manifiestamente arbitrarias" por carecer de una motivación suficiente que justifique la cuantificación de las tarifas impuestas.

Las empresas denuncian una vulneración a los principios de igualdad y proporcionalidad, ya que la imposición de estas tarifas afecta exclusivamente a los servicios de envío rápido (Courier), resultando en una actuación "discriminatoria" respecto a otros operadores.

Se afirma que la Resolución impone una tasa no prevista en una norma de rango legal, violando el principio de legalidad tributaria, y que además inobservar el principio de equivalencia al no justificar la relación entre el costo del servicio y el monto de la tasa.