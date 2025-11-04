Vecino mata a otro por un conflicto de luz; el presunto agresor se entregó nueve días después

Rosario Batista Pérez, viuda de Cristian Pérez García, relató con detalle los escalofriantes eventos que culminaron con la muerte de su esposo, presuntamente a manos de su vecino, José Miguel Marrero. La disputa, según el testimonio de la señora Batista, se originó por constantes conflictos relacionados con el uso ilegal de la energía eléctrica en la residencia familiar.

La señora Batista Pérez dijo que los problemas eran habituales, centrados en que Marrero se "pegaba de los alambres" de su casa, para obtener electricidad, a pesar de un acuerdo previo, tras un breve encarcelamiento de Marrero, en el que se le prohibía subir a la casa, ubicada en el sector San Gabriel, Kilómetro 9 de la Carretera Sánchez, Distrito Nacional.

La mañana fatal y el hacha

Narró que el conflicto escaló el sábado 12 de octubre cuando el victimario habría conectado un alambre a una estructura metálica cerca de la vivienda de Pérez García. "Mi esposo se lo despegó" en la mañana, luego de ver la peligrosidad de la conexión, especialmente por sus dos hijos menores (de 10 y 4 años).

Al regresar del trabajo, sostuvo que Pérez García, quien era chofer del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), confrontó a Marrero, quien supuestamente había aprovechado la ausencia de la víctima para insultarla y amenazarla, diciéndole que la haría irse del lugar.

En una confrontación posterior, la señora Batista asegura que Marrero esgrimió "un hacha" contra su esposo. Aunque la víctima inicialmente se defendió y se retiró, el incidente sentó las bases para el trágico final.

El crimen en la madrugada

Batista Pérez narró que, alrededor de las 2:00 a.m., mientras esperaba el regreso de su esposo, escuchó a José Miguel Marrero subir y gritar: "Ya te lo quemé, te lo quemé".

Acto seguido, salió de la casa y encontró la gorra y el poloche de su esposo tirados antes de descubrir a Cristian Pérez García "tirado, gritando,: 'Ayúdenme, ayúdenme'" cerca de su vehículo.

Tras el brutal ataque, Marrero se habría burlado y amenazado a la esposa de la víctima, incluso a su propia hija, permaneciendo en su casa "como si nada" durante los días siguientes.

El presunto victimario, José Miguel Marrero, se entregó a las autoridades este pasado domingo, coincidiendo con los nueve días del fallecimiento de Cristian Pérez García.

La esposa de la víctima espera que se haga justicia por la muerte de su marido, resultado de una disputa que degeneró en violencia fatal.