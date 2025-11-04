Solicitan prisión preventiva contra hombre acusado de atracar a otro y prenderle fuego en el DN

El Ministerio Público solicito imposición de prisión preventiva contra José Miguel Marrero de Jesús, alias "Toy", imputado por un caso de homicidio agravado que involucra actos de tortura y barbarie. Se le acusa de provocar la muerte a Cristian Pérez García, a quien atacó y prendió fuego.

Fiscales del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Persona solicitan al juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional que se le imponga al imputado como medida de coerción, la imposición de prisión preventiva.

La medida de coerción solicitada busca garantizar que el acusado permanezca a disposición de la justicia durante el desarrollo del proceso judicial.

Conforme con el Ministerio Público, el escalofriante suceso ocurrió la madrugada del pasado 12 de octubre de 2025 en el sector San Gabriel, Kilómetro 9 de la Carretera Sánchez, Distrito Nacional.

Según la acusación, la víctima, Cristian Pérez García, regresaba a su residencia alrededor de las 3:00 a.m. cuando fue sorprendido por Marrero de Jesús. El Ministerio Público señala que ambos mantenían conflictos previos.

El inculpado, sin mediar palabras, agredió a Pérez García con un palo en la cabeza. Acto seguido, lo roció con gasolina e insecticida y le lanzó un fósforo, provocando que se incendiara.

Lejos de huir en silencio, se reporta que Marrero de Jesús vociferó a la pareja de la víctima que lo fuera a buscar “porque lo había quemado”, para luego retirarse.

La esposa encontró a Pérez García gravemente herido y lo trasladó de inmediato al Hospital Ney Arias Lora. La víctima, antes de fallecer a causa de la gravedad de sus lesiones, logró identificar a su agresor.

El informe forense detalla que Pérez García presentó un 18.5% de superficie corporal quemada por flama de segundo grado, superficial y profundo, distribuidas en la cara, cuello, tronco posterior y ambos miembros superiores.

El incriminado es acusado de homicidio agravado, tipificado en violación a los artículos 295, 303, 303-1 y 304 del Código Penal Dominicano.