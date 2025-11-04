La Armada recupera cuerpo sin vida de un ciudadano noruego en Cabarete

La Armada de República Dominicana (ARD) informó que fue rescatado el cuerpo sin vida de un hombre de nacionalidad noruega, identificado como Jonás Overdal, de 49 años de edad, en aguas del distrito municipal de Cabarete, en el municipio de Sosúa, Puerto Plata.

El hallazgo se produjo durante la tarde del lunes, frente al hotel Velero de esta localidad.

El operativo de rescate fue realizado por la lancha interceptora Elnath, perteneciente a la Armada, y se inició alrededor de las 2:40 de la tarde, concluyendo a las 7:20 de la noche.

Tras ser recuperado el cadáver, los restos fueron trasladados al muelle de Puerto Plata para los procedimientos correspondientes.

El levantamiento fue realizado por el médico legista Miguel Cuevas, junto a la señora Alba Gutiérrez, en representación del magistrado Juan Alexis Méndez.

De acuerdo con los informes preliminares, el fallecido residía en el municipio de Tenares, provincia Hermanas Mirabal.

Las autoridades no ofrecieron detalles adicionales sobre las causas del deceso, el cual permanece bajo investigación