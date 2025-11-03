Periodista exige justicia por muerte de su hermano

Desde miembros del Dicrim presentarse al tribunal a sacar a los imputados de la sala de audiencia cuando se conocía el caso, hasta detenerla por un “simple dolor de barriga”, esto ha sido lo que ha tenido que soportar durante tres años familiares de un joven asesinado por dos hermanos en el municipio Barahona.

Estos eventos, “extraños” y “sospechoso” para los familiares del joven Brauny Yassel Féliz Féliz, presuntamente asesinado a tiros por los hermanos: Wilkin Osvaldo Matos (Titao) y William Román Matos, ocurrido en el sector Don Bosco, aumenta el dolor de una familia destrozada por la ausencia de su ser querido, a quien -afirman- quitaron la vida de una forma “ruin y cobarde”.

Así lo ha descrito la periodista Ninosca Carolina Féliz Féliz, hermana del occiso, en el programa “A media Mañana”, del cual es la directora.

La periodista Féliz Féliz dice que la familia, de por sí “destrozada” por el crimen perpetuado contra su pariente, no termina de sanar porque falta la sanción de la justicia terrenal, afirmando que debe concluir con una sentencia firme, pero asegura que "no se explica" cómo suceden estas acciones en torno a este caso.

“Somos conscientes que una condena no nos va a devolver a nuestro hermano, pero nos dará paz y sanación, porque sus verdugos recibirán la condena que se merecen por este crimen que consternó a la sociedad de Barahona, sobre todo, fue víl, cobarde y ruin”, dijo la profesional del periodismo.

Considera los tres años que lleva el caso ventilándose en la justicia como “más que suficiente” para que se haya producido una condena firme a los dos hermanos imputados del homicidio contra su pariente.

La periodista dijo que el crimen de Brauny Yassel no debe "dársele más larga" considerando que los acusados, valiéndose de subterfugios y tácticas dilatorias hacen que no haya una condena, pero advierte que su familia no descasará hasta que estos paguen por el crimen.

“Nuestra familia vuelve a pronunciarse para exigir a los jueces que tienen el caso en sus manos a tomarlo con la seriedad que amerita y concluir con el mismo condenando a los culpables, cuyas pruebas están ahí”, expuso la periodista en el programa que se transmite por televisión, radio oline y redes sociales.

La periodista Féliz Féliz expresó la indignación de su familia por los constantes reenvíos, los cuales consideran injustificados.

“Reenviar una audiencia por un dolor de barriga, extrañamente de ambos imputados, porque uno de sus abogados, conociendo la fecha con anticipación de la próxima audiencia, envía a un representante a informar que está fuera del país de vacaciones, no nos parece razón de peso para que los jueces decidan suspender la audiencia”, indicó.

Otro elemento que a los familiares les resulta extraño es el hecho de que el Tribunal no cite, en el tiempo establecido, a cada testigo para presentarse a sala de audiencia, para alegar entonces, que los testigos cambiaron de residencia.

“¿A qué estamos jugando? ¿Al cansancio? Pues si es a eso reiteramos que no nos verán rendirnos hasta que se haga justicia”, expuso Féliz Féliz.