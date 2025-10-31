Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Justicia

policia nacional Puerto plata 

PN busca implicados en muerte de adolescente en Playa Oeste

La policía advierte que estas personas están fuertemente armadas.

Luis Miguel Parra Martinez buscado por la muerte a un joven de 14 años y heridas a un niño de 8 años

Edgar LantiguaPuerto Plata, RD

La Policía Nacional busca activamente a tres personas involucradas en el tiroteo que causó la muerte a un joven de 14 años y heridas a un niño de 8 años, en el sector Playa Oeste.

La uniformada ha puesto a circular avisos de: “Se busca”, para Yorkis José Sena González, alias "Napo", de 23 años, Luis Miguel Parra Martinez, alias "Miguel", de 34 años y Víctor Manuel Martinez, acusados del tiroteo en el que perdió la vida el joven Enmanuel David Valdéz Peña de 14 años y un niño herido de 8 años.

El hecho ocurrió aprovechando las 8:30 de la noche del miércoles 29 de octubre en la calle 8 del sector Playa Oeste de esta ciudad.

La policía advierte que estas personas están fuertemente armadas y pone a la disposición de la ciudadanía ofrecer información a través de las líneas telefónicas de la Dirección Regional Norte y del Departamento de Investigaciones Criminales (DICRIM).

