PN busca implicados en muerte de adolescente en Playa Oeste

La Policía Nacional busca activamente a tres personas involucradas en el tiroteo que causó la muerte a un joven de 14 años y heridas a un niño de 8 años, en el sector Playa Oeste.

La uniformada ha puesto a circular avisos de: “Se busca”, para Yorkis José Sena González, alias "Napo", de 23 años, Luis Miguel Parra Martinez, alias "Miguel", de 34 años y Víctor Manuel Martinez, acusados del tiroteo en el que perdió la vida el joven Enmanuel David Valdéz Peña de 14 años y un niño herido de 8 años.

El hecho ocurrió aprovechando las 8:30 de la noche del miércoles 29 de octubre en la calle 8 del sector Playa Oeste de esta ciudad.

La policía advierte que estas personas están fuertemente armadas y pone a la disposición de la ciudadanía ofrecer información a través de las líneas telefónicas de la Dirección Regional Norte y del Departamento de Investigaciones Criminales (DICRIM).