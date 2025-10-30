Foro de Fundación Global analiza desafíos para seguridad que plantea la Inteligencia Artificial

Este martes se celebró la decimosexta Cumbre Internacional de Seguridad y Defensa sobre el tópico "Código de Conducta Internacional para Proveedores de Servicios de Seguridad Privada" en la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode).

La misma fue escenario para contemplar la necesidad de creación de un marco regulatorio que encamine hacia oportunidades de mejoras al sector de la vigilancia y la seguridad privada en la República Dominicana.

"El país no cuenta con un reglamento relacionado con este sector, por lo que se imposibilita el ejercicio de un servicio debidamente regulado con un personal debidamente capacitado", señaló el subdirector de Operaciones de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SVSP), coronel paracaidista José Alberto Hernández Rivera.

En ese sentido, Hernández Rivera subrayó que la informalidad en el sector, la falta de formación profesional y la debida adaptación a la era digital son solo algunos de los retos a los que se enfrenta la seguridad privada en el país.

"Es necesaria la adaptación a la era digital, ciberseguridad, videovigilancia apoyada por Inteligencia Artificial, sistemas de posición global, entre otras importantes herramientas tecnológicas", enumeró.

Asimismo, el director ejecutivo de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada (Adesinc), Víctor Garrido, resaltó la necesidad de desarrollar sistemas electrónicos más avanzados, que se adapten a los problemas de seguridad que prevalecen en estos tiempos.

Enlistó que se requiere de lectores biométricos y reconocimiento facial; controles de accesos; cámaras y sensores de seguridad; conectividad en tiempo real con Central de Monitoreo y autoridades pertinentes; sistemas de georreferenciación; software de control y seguimiento a guardas de seguridad; sistemas de alarmas y la protección de datos, entre otros.

En el mismo sentido, el diputado por el partido Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, manifestó que en el ámbito legislativo se han sometido varias propuestas a lo largo de los años para crear una normativa que regule esta área de la seguridad, pero han "desistido".

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada funciona bajo el Ministerio de Defensa.

Fue creada por el Decreto No. 216-04 del 11 de marzo de 2004, que aprueba el reglamento de la Superintendencia; sin embargo, carece de normas.

Dentro de sus tareas resalta la de depurar y procesar las solicitudes de operación para los servicios de vigilancia y seguridad privada y encaminarlas hacia el poder ejecutivo.

Así como también mantener control de las empresas autorizadas y el uso de armas en uso legal.

Incorporació de Inteligencia Artificial

El encuentro reunió durante dos días a jueces, académicos, juristas y expertos en tecnología de Europa, Estados Unidos y América Latina, con el propósito de analizar los desafíos éticos, regulatorios y prácticos que plantea la incorporación de la inteligencia artificial (IA) en los sistemas judiciales y su impacto en la función jurisdiccional.

Al acto de apertura asistieron la doctora Lorea Arribalzaga Ceballos, embajadora del Reino de España; el doctor Rafael Alburquerque, pasado vicepresidente de la República; el doctor Mariano Germán Mejía, expresidente de la Suprema Corte de Justicia; la doctora Rosario García Mahamud, directora del CEPC; la doctora Josefina Pimentel, rectora del IGLOBAL; Servio Tulio Castaños, vicepresidente de FINJUS; el doctor Jottin Cury, el magistrado Hermógenes Acosta y, Juan Francisco Puello Herrera, integrante del Consejo Directivo de la Escuela Nacional de la Judicatura, entre otras personalidades del ámbito judicial.

El discurso inaugural estuvo a cargo del licenciado Ángel Brito, director de la Escuela Nacional de la Judicatura, quien afirmó que este congreso constituye “una afirmación de voluntad, un compromiso con la innovación ética y con una visión compartida del futuro judicial”.

Incluyó paneles sobre ética judicial y responsabilidad algorítmica, uso de IA en la gestión de expedientes, experiencias comparadas en transformación digital y equilibrio entre innovación tecnológica y tutela de derechos fundamentales.

Ponentes internacionales

Entre los ponentes internacionales figuran la doctora María Mercedes Serrano, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha; la magistrada Ana María Ramos Serrano, auxiliar de la Corte Constitucional y profesora de la Universidad de los Andes; la doctora Rosario García Mahamud, directora del CEPC; el magistrado Alfonso Peralta Gutiérrez, juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Guadix, y el magistrado Amaury Reyes Torres, juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana.