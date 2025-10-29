Un año de prisión preventiva para tres personas arrestadas durante la Operación Leopardo

Un tribunal del Distrito Judicial de La Altagracia impuso un año de prisión preventiva, como medida de coerción, contra tres supuestos integrantes de una red de narcotráfico internacional a la que se le ocuparon 643 paquetes de cocaína y que fue desmantelada durante la Operación Leopardo.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia declaró el caso complejo y le impuso la prisión preventiva a los imputados Wilson Rafael Inirio, Rafael Torres y Daniela Stefanny Olaverría. Respecto a Néstor Julio Robles, se ordenó su libertad.

Al caso también están vinculados Moisés Severino Inirio, José Ignacio de Jesús Mota y Pedro Luis Cordero Espinal, quienes se encuentran prófugos.

Pedro Luis Cordero Espinal, Moises Severino Inirio y Jose Ignacio de Jesus MotaFuente externa

EL CASO

Como resultado de las acciones de inteligencia, seguimiento y vigilancia el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ocuparon el cargamento de cocaína en la calle El Carmen esquina avenida Libertad, del municipio San Rafael del Yuma, provincia La Altagracia.

Las autoridades dominicanas contaron con la cooperación internacional de la Administración para el Control de Drogas (DEA), de Estados Unidos.

Un total de 27 fiscales participaron en las acciones junto a 194 agentes de la DNCD.

Las autoridades realizaron 17 allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Guerra, Boca Chica, Barahona, Santiago, Higüey, Cap Cana y Romana.

Las autoridades incautaron 5 inmuebles, una lancha de recreo, un fusil AR-15, dos escopetas 12, dos revólveres, dos pistolas, seis motocicletas y seis vehículos. También, RD$1,769,400 y US$159,698.

El alijo ocupado en San Rafael del Yuma el pasado 18 de octubre está vinculado a otro de 993 kilogramos de cocaína, ocupado en abril en una embarcación anclada en un puerto turístico de la provincia La Altagracia y que, a su vez, estaba relacionado con una poderosa estructura criminal de narcotráfico encabezada por el serbio Nikola Boros y/o Antun Mrdeza, buscado por la Interpol por pertenecer a una organización criminal transnacional dedicada al delito de tráfico de cocaína entre Estados Unidos, Puerto Rico, España e Italia.

Los imputados Wilson Rafael Inirio y Rafael Torres cumplirán la prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya, del municipio Higüey, provincia La Altagracia, y Daniela Stefanny Olaverría en la cárcel pública para mujeres de esa provincia.