Poder Judicial presenta Ciudad Judicial de SDE y se anuncia apertura por fases

Con el objetivo de modernizar el acceso a los servicios judiciales, ayer se anunciaron formalmente las fases de traslado y funcionamiento de la nueva Ciudad Judicial de Santo Domingo Este (SDE).

Este complejo albergará las principales oficinas del sistema de justicia en la zona, centralizando los servicios del Poder Judicial (con 22 salas de audiencias), la Oficina Nacional de Defensa Pública y el Ministerio Público.

Así lo detalló el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, al puntualizar las distribuciones de las instalaciones y el calendario previsto para alojar todas las oficinas judiciales en el nuevo complejo.

"Esta obra simboliza una nueva forma de ejercer el servicio judicial: integrada, accesible y cercana. Cada sala, cada corredor y cada oficina fueron diseñados con la mirada puesta en el ciudadano que acude en busca de soluciones, en la jueza y el juez que imparten justicia y en los servidores que sostienen diariamente el sistema.

El acceso y la dignidad son el centro de esta nueva etapa", sostuvo Molina.

El presidente de la SCJ indicó que la obra marca una etapa crucial en el proceso de transformación que impulsa el Poder Judicial desde hace seis años, combinando planificación, sentido de propósito y una profunda vocación de servicio.

Inicios de labores por fases

La puesta en funcionamiento de la Ciudad Judicial contempla seis fases. Henry Molina subrayó que el inicio de labores está pautado para el 27 de octubre, con la apertura del espacio de formación y asistencia a los usuarios, y el centro de citaciones y notificaciones.

Este espacio permitirá a los usuarios recibir orientación y capacitación para el registro y tramitación en la plataforma de acceso digital.

El cronograma de las fases es el siguiente:

27 de octubre: Espacio de formación y asistencia, y centro de citaciones y notificaciones; el 17 de noviembre de 2025: Habilitación de la jurisdicción Civil y Comercial, ampliación del servicio secretarial y apertura de salones de audiencias; 28 de noviembre de 2025: Incorporación de la jurisdicción Laboral, y el 8 de diciembre de 2025: Incorporación de los servicios de mediación y habilitación del Juzgado de Paz de la segunda circunscripción.

Seguido, el 19 de enero de 2026: Puesta en marcha de la jurisdicción Penal y el centro de entrevistas, y el 13 de febrero de 2026: Activación de los servicios integrales para Niños, Niñas y Adolescentes, tanto en áreas Civil como Penal.

Detalles de la Ciudad Judicial y su costo

Según un comunicado de prensa, la obra, levantada en un solar de 15,346 metros cuadrados y con una estructura de 62,632 metros cuadrados, será un referente regional y modelo para futuras obras judiciales.

La edificación de cuatro niveles y un sótano de parqueos exhiben una arquitectura contemporánea y tecnología integrada, concebida bajo principios de sostenibilidad y accesibilidad.

El complejo albergará 22 salas de audiencias, junto con áreas administrativas y espacios de atención al público.

Al consultar al equipo gestor sobre la inversión, se indicó que el costo estructural del proyecto ha sido de RD$ 4,000 millones, mientras que las capacitaciones de empleados, dirigidas por una empresa catalana (cuyo nombre se omitió), han tenido una inversión de RD$ 1.5 millón.