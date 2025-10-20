Finjus propone ratificar a cinco jueces titulares del TSE

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) propuso al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) la ratificación del juez presidente y los cinco jueces titulares del Tribunal Superior Electoral (TSE), tras valorar que su gestión ha sido una salvaguarda esencial del sistema democrático.

"FINJUS ha evaluado la trayectoria de estos distinguidos magistrados al frente del órgano electoral y coincidimos con importantes sectores de la sociedad dominicana en el sentido de que su ejercicio ha representado un aporte y garantía en la salvaguarda de nuestro sistema democrático", indica la carta depositada el pasado 14 de octubre ante la secretaría del CNM.

La entidad, en la comunicación dirigida al CNM por el doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo, manifestó su apoyo a la postulación de los magistrados miembros titulares electos en 2021: Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, Pedro P. Yermenos Forastieri, Rosa Pérez de García, Fernando Fernández Cruz y Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez.

Finjus sostiene que la permanencia de estos jueces al frente del TSE alienta a la sociedad dominicana a renovar su compromiso con un sistema que garantice la eficiencia y credibilidad del proceso electoral.

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) convocó a todas las personas interesadas en ocupar cinco vacantes en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y cinco en el Tribunal Superior Electoral (TSE), debido al cumplimiento de su período constitucional.

La convocatoria fue publicada mediante aviso público, y el CNM estableció que los expedientes de los aspirantes serían recibidos desde esa fecha hasta el jueves 16 de octubre en la Secretaría del Consejo, ubicada en el edificio de la Suprema Corte de Justicia.

El comunicado precisó que los interesados podían presentar candidaturas propias o ser propuestos por terceros, acompañados de cartas motivadas y la documentación correspondiente, conforme a lo dispuesto por las leyes 138-11 y 1-25.