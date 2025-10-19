UASD propone al juez Ygnacio Camacho para continuar presidiendo el TSE

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) propuso ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) al juez Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, para continuar presidiendo el Tribunal Superior Electoral (TSE).

La postulación fue hecha por el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Héctor Pereyra Espaillat, mediante una comunicación dirigida al presidente del Consejo, presidente de la República, Luis Abinader, y a los demás miembros de ese organismo.

La comunicación fue depositada en la Secretaría del CNM el pasado lunes 13 de octubre de 2025, donde resaltó que, en el ámbito académico, Camacho es "Maestro Meritísimo" de la facultad, y por su formación docente, ha continuado impulsando la capacitación del personal que labora en el Tribunal, un reconocido académico, jurista y ciudadano, con una trayectoria ejemplar al servicio de la Facultad y de la sociedad dominicana.

“Ha sido maestro de generaciones en la carrera de Derecho y coordinador de la cátedra de la UASD”.

La entidad de educación superior entiende que, por su experiencia y otros méritos, debe ser considerado para presentar una segunda postulación al cargo.

“La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) se dirige a ustedes con el más alto sentido de responsabilidad institucional y compromiso con el fortalecimiento de la democracia y la transparencia en los procesos electorales de la República Dominicana”.