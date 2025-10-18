Autoridades incautan 643 paquetes de cocaína San Rafael del Yuma, La Altagracia

El Ministerio Público puso en marcha la Operación Leopardo, arrestando a cinco personas tras ocupar un cargamento de 643 paquetes de cocaína en la provincia La Altagracia.

La operación, encabezada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Altagracia, cuenta con la cooperación internacional de la Administración para el Control de Drogas (DEA), de Estados Unidos.

Los paquetes fueron ocupados en la calle El Carmen esquina avenida Libertad, en San Rafael del Yuma, provincia La Altagracia.

Un total de 27 fiscales participan en las acciones junto a 194 agentes de la DNCD.

Las autoridades realizaron 17 allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Guerra, Boca Chica, Barahona, Santiago, Higüey, Cap Cana y La Romana.

Mientras, el presidente de la DNCD, José Manuel Cabrera Ulloa, reiteró su compromiso de continuar enfrentando el narcotráfico y el crimen organizado “sin tregua ni concesiones”.

“La ocupación del alijo constituye un importante golpe a las redes de narcotráfico y la criminalidad organizada transnacional y es una muestra más de que las fuerzas de seguridad de la República Dominicana siguen mejorando su fortaleza e integración en la lucha contra las estructuras dedicadas al tráfico de drogas, el lavado de activos y otros delitos”, dijo Cabrera Ulloa.

Las autoridades incautaron 5 inmuebles, una lancha de recreo, un fusil AR-15, dos escopetas 12, dos revólveres, dos pistolas, seis motocicletas y seis vehículos. También, RD$1,769,400 y US$159,698.

El alijo ocupado en San Rafael del Yuma está vinculado a otro de 993 kilogramos de cocaína, ocupado en abril en una embarcación anclada en un puerto turístico de la provincia La Altagracia y que, a su vez, estaba relacionado con una poderosa estructura criminal de narcotráfico encabezada por el serbio Nikola Boros o Antun Mrdeza, buscado por la Interpol por pertenecer a una organización criminal transnacional dedicada al delito de tráfico de cocaína entre Estados Unidos, Puerto Rico, España e Italia.