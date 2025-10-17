Postulan a Yermenos Forastieri para otro período como juez titular del TSE

49 instituciones y personas físicas postularon ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) al Magistrado Pedro Pablo Yermenos Forastieri, para un nuevo período como juez titular del Tribunal Superior Electoral (TSE).

En comunicaciones dirigidas al órgano constitucional, los postulantes resaltaron las cualidades profesionales y personales del magistrado Yermenos Forastieri, del que destacan su capacidad académica; su integridad; su responsabilidad; su sentido ético y su firme compromiso con la defensa de los valores democráticos e institucionales.

En ese sentido, enfatizan que el valioso trabajo ejecutado por el indicado juez, lo hace merecedor de una segunda designación, con lo cual, el Órgano jurisdiccional podría obtener los beneficios derivados de su experiencia acumulada a lo largo de los últimos 4 años y la excelencia demostrada en su trabajo como juzgador.

El magistrado Pedro P. Yermenos Forastieri, es graduado, de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, desde el año 1986.