Dictan prisión preventiva a hombre acusado de violación sexual a menor que se lanzó de cuarto piso

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso tres meses de prisión preventiva a un hombre imputado por abuso sexual y tentativa de homicidio contra una adolescente de 15 años de edad a la que llevó a caer de un cuarto piso.

Jacinto Jesús López Terrero deberá cumplir prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo-Hombres, en la provincia San Cristóbal.

Durante la audiencia, el fiscal litigante Argenis Gutiérrez indicó que las investigaciones señalan que el imputado citó a la víctima a su apartamento y, una vez solos, procedió a golpearla y a abusarla sexualmente.

También, añadió, que la adolescente trató de huir por el balcón del cuarto piso, pero el agresor le retiró las manos de la verja, provocando que cayera desde esa altura.

El expediente, instrumentado por la fiscal Indira Sención, detalla que la evaluación médica practicada a la víctima por el departamento de medicina legal, reveló que la misma presenta traumas contusos múltiples en distintas partes del cuerpo.

De manera provisional, el Ministerio Público ha otorgado a los hechos la calificación jurídica de violación a los artículos 331, 2, 95 y 304 del Código Penal dominicano, así como la violación al artículo 396, literales A, B y C, de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

La medida de coerción fue dispuesta por la jueza Cecilia Toribio, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste.