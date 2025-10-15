Tribunal impone tres meses de prisión preventiva a cuatro policías implicados en caso La Barranquita

El tribunal de la Oficina de Atención Permanente de Santiago, impuso tres meses de prisión preventiva para cuatro de los implicados en la muerte de cinco personas en La Barranquita, en Santiago.

Mientras que para el resto, estableció garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica, y una orden de protección para las víctimas y testigos de dicho proceso.

Fueron enviados a prisión preventiva por tres meses los acusados: sargento Hairo Mateo Morillo, cabo Yohandy Encarnación, sargento mayor Sócrates Fidel Feliz y al raso José Octavio Jiménez Peña, cuya medida será revisada el 14 de enero del 2026.

Mientras que a los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco, el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez, el segundo teniente Domingo de Los Santos Vargas, el cabo Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad y el raso Adrián Miguel Villalona Pineda, se le estableció el pago de un millón de pesos a través de empresa aseguradora, presentación periódica e impedimento de salida.

El titular de la dirección de persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que continuarán con el proceso de investigación, reiterando su compromiso de llevar el caso hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia.

Asimismo, destacó que el tribunal reconoció la gravedad de los hechos, e instó a la sociedad a no normalizar sucesos de esta naturaleza, sino a trabajar para prevenir que se repitan.

Esteban Pérez, abogado de la familia de José Vladimir Valerio, una de las víctimas, manifestó no estar conformes con la decisión del tribunal, debido a que aseguran no fue un hecho aislado.

“Nosotros no estamos conformes con la decisión, porque entendemos que no fue un hecho aislado, un hecho en conjunto, donde en conjunto trataron de disipar pruebas y ocultar la escena del crimen”, expresó Pérez.

Señaló que dicha medida, aumenta el riesgo de fuga de los implicados, indicando que por la magnitud del hecho se debió establecer la prisión preventiva.

Asimismo, el representante legal de la víctima Vladimir Valerio, indicó que están considerando apelar la decisión del tribunal, para que la medida tomada sea revisada.

La acusación de los implicados

Los implicados son acusados de los delitos de asociación de malhechores y homicidio voluntario en perjuicio de los cinco hombres que abatieron la tarde del pasado 10 de septiembre en una plaza comercial de La Barranquita, en Santiago

Los policías están siendo procesados por la muerte de Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (la Tabla), de 28 años; Carlos Enrique Guzmán Navarro (el Charly y/o Charli Chasc), de 40 años; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35 años, y José Vladimir Valerio Estévez, de 25 años.