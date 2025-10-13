Presidente del TSE y otro juez titular son nominados para repetir otro período en la Alta Corte

La pasada semana el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) inició el proceso de postulaciones y nominaciones de candidaturas de los aspirantes a ocupar uno de los cinco puestos vacantes en la Suprema Corte de Justicia (SCJ), o una de las cinco plazas del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Al cierre de este lunes, tanto el actual presidente del TSE, Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo como el juez titular Pedro Pablo Yermenos Forastieri, han sido nominados por varias instituciones de la sociedad civil y jurídica para que continúen con un puesto dentro de la Alta Corte.

Camacho Hidalgo ha sido nominados por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); la Asociación Dominicana de Alguaciles y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de República Dominicana (CNDH-RD).

Mientras que Yermenos Forastieri ha sido nominados por la Asociación Dominicana de Alguaciles, Colegio de Abogados de la República Dominicana (Seccionales Puerto Plata, Monseñor Nouel, María Trinidad Sánchez, Santiago y La Vega), Juan Francisco Puello Herrera y Héctor Eduardo Alíes Rivas.

Además del Centro Juan XXIII; María Mercedes Ortiz, senadora de la provincia Hermanas Mirabal; Fundación para la Promoción de Estudios Legales, Inc y la Fundación Educativa y Desarrollo para el Municipio de Jaragua (Fundemujar).

De la misma manera lo hizo el grupo compuesto por Carlos Tomás Sención Méndez, Yoni Roberto Carpio, Federico Bolívar Pelletier Valenzuela, Andrés Bienvenido Figuereo Herrera, Héctor López Rodríguez, César Nicolás Díaz Núñez, Roberto José García Sánchez, Felipe Radhamés Santana Rosa, Miguel Ángel Sosa Rijo, Miguel Enrique Núñez Durán, Gregorio Jiménez Coll, Roberto de Jesús Ortiz García, José Oriol Rodríguez Rodríguez, Luis Ureña, Héctor Rafael Matos Pérez, Benito Antonio Cruz, Ruddy Nelson Frías Ángeles y Salustiano Hernández.

De acuerdo con el Reglamento 1-25 del CNM, las cartas motivadas de personas e instituciones interesadas en presentar propuestas de candidaturas de terceros se recibirán hasta el 16 de octubre, mientras que las postulaciones propias se recibirán hasta el 21 de octubre.