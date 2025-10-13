Oficial acusado de agredir sexualmente a excadete fue suspendido; el caso está bajo investigación

La Policía Nacional informó este lunes que el oficial superior acusado de agredir sexualmente a una excadete, en la Escuela para Cadetes Mayor General José Félix Rafael Hermida Gonzalez, fue suspendido.

Asimismo, anunció que el caso fue remitido al Ministerio Público, en la jurisdicción de San Cristóbal, para las investigaciones de lugar.

Esta información está contenida en un comunicado de la Policía Nacional, en la que también informaron que la denuncia fue conocida el pasado 27 de mayo, a través de la Dirección Central de Asuntos Internos.

"La Policía Nacional enfatiza que no tolera conductas contrarias a los valores éticos, disciplinarios y humanos que rigen el accionar de sus miembros, y que continuará brindando todo el apoyo necesario para el esclarecimiento total de los hechos", leía parte del referido documento.

DENUNCIA DE LA MADRE

La madre de la excadete se presentó en el programa de televisión "El Show del Mediodía", dónde afirmó que su hija fue drogada y violada por un oficial identificado como el mayor José Manuel Luciano Soriano.

De acuerdo con la señora, este hombre también se desempeña como el subdirector de la mencionada academia policial.

REACCIÓN DE FARIDE

En tanto, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirmó que el caso también es llevado por los organismos internos competentes, quienes está evaluando e investigando la situación.

"La institución reafirma su compromiso con la transparencia y el respeto al debido proceso, y deja claro que no protege ni protegerá jamás actos de acoso, abuso o violencia contra las mujeres, bajo ninguna circunstancia y venga de quien venga", leía parte del mensaje publicado por Raful en su cuenta de la red social X.