Tribunal Colegiado de Ocoa condena hombre a 6 años de prisión por atraco a mujer

El Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San José de Ocoa condenó a 6 años de cárcel a un hombre hallado culpable de la comisión de un atraco a una mujer en esta ciudad.

Alexander Tejeda Sosa fue acusado de violar el artículo 382 del Código Penal dominicano en perjuicio de Luisa Carolina Santos, empleada de Gallo & Castor Bar and Restaurante, en un hecho ocurrido en la avenida Canadá de esta ciudad donde se encuentra el establecimiento comercial.

Tejeda Sosa, al momento de ser apresado por la policía destacada en esta población, dijo que solo había sido un intento y que nada le había quitado a Santos.

El Tribunal Colegiado está integrado por los jueces Alfis Brandeli Castillo Castillo, Dayham E. Rodríguez y Loida Amador.

Un numeroso público se observó en el Palacio de Justicia local, especialmente en la audiencia de fondo contra el condenado que guarda prisión en Najayo.