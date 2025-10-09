Policía implicado en caso de La Barranquita dice una de las víctimas le disparó con un fusil

Uno de los agentes de la Policía Nacional implicado en la muerte de cinco personas en el sector La Barranquita dijo que el joven Vladímir Valerio, conocido como “El Peluquero”, les disparó con un fusil, por lo que, según afirmó, "se vieron obligados a repeler la agresión".

El acusado Yohandy Encarnación hizo la declaración cuando era trasladado junto a los demás acusados a la sala de audiencias para el conocimiento de la medida.

La mañana de este jueves, se les está conociendo la medida de coerción a los 11 policías imputados en la muerte de Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (la Tabla), de 28 años; Carlos Enrique Guzmán Navarro (el Charly y/o Charli Chasc), de 40 años; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35 años, y José Vladímir Valerio Estévez, de 25 años.

A los implicados se les acusa de los delitos de asociación de malhechores y homicidio voluntario en perjuicio de los cinco hombres que abatieron la tarde del pasado 10 de septiembre en una plaza comercial de La Barranquita, en Santiago.

Junto al cabo Yohandy Encarnación, también están siendo procesados los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco, el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez, el segundo teniente Domingo de Los Santos Vargas, los cabos Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad, el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz, el sargento Hairo Mateo Morillo y los rasos Adrián Miguel Villalona Pineda y José Octavio Jiménez Peña.