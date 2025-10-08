Poder Judicial: Movimiento del juez Arias Martínez a Peravia fue medida rutinaria

El Poder Judicial dominicano afirmó este miércoles que la reasignación del magistrado José Manuel Arias Martínez fue adoptada por la Coordinación del Departamento Judicial de San Cristóbal, dentro de la facultad de designar de manera interina o provisional a jueces en tribunales de su jurisdicción que lo requieran, ya sea por vacantes temporales, licencias o una demanda adicional de servicios.

La institución precisó que, en fecha 10 de septiembre de 2025, el magistrado Arias Martínez fue enviado de manera provisional, como juez interino al Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Cristóbal, con el fin de apoyar la lucha contra la mora en el citado tribunal.

Posteriormente, mediante el auto núm. 0294-2025-SADM-00797, se dispuso el retorno de Arias Martínez a la Segunda Sala de Ejecución de la Pena del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia, efectivo a partir del 14 de octubre de 2025.