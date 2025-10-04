Yeni Berenice: “Todo maltrato animal debe ser procesado”

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, aseguró que la ley ampara a todo acto de maltrato animal en el territorio nacional y que toda persona que incurra en esta práctica “debe ser procesada”.

“Los derechos de los animales necesitan protección y tutela reforzada”, afirmó Reynoso durante su participación en el panel “Justicia para los que no tienen voz: desafíos y avances en la protección animal en la República Dominicana”, realizado en el marco del primer Festival de Animales, celebrado en el Pabellón de las Naciones, en el Centro de los Héroes.

La magistrada advirtió que las personas que suelen maltratar a los animales “tienen un comportamiento social muy cuestionado”.

“Salen los casos, y salen las investigaciones, y cuando se va a la comunidad y se hace el levantamiento, las comunidades dicen que no solo maltratan animales, que es violento en la sociedad, que es violento en la comunidad, que es violento en la pareja, que es violento en los entornos sociales en los que comparten”, señaló.

Reynoso enfatizó que esos individuos deben “trabajarse, pero también perseguirse”, y recordó que el Ministerio Público ha sido instruido para procesar todos los casos de maltrato animal con el fin de fomentar una cultura de respeto y sensibilidad hacia los seres vivos.

“Increíblemente hay personas que dicen, ‘¿y existe una ley? yo no la conozco’. Pero hay una mala noticia para ellos: hay un principio en derecho que dice que toda ley se reputa conocida”, agregó la procuradora.

La ley y su cumplimiento

Reynoso explicó que, según el ordenamiento jurídico, después de 24 horas en el Distrito Nacional y 48 horas en el resto del país, nadie puede alegar ignorancia de la ley de maltrato animal.

“La mejor seguridad y la mejor tutela que le podemos ofrecer como Estado a la protección de los derechos de los animales es la prevención”, afirmó, exhortando a la población a educar una sociedad basada en el respeto.

La procuradora adelantó que desde la Escuela del Ministerio Público se están formando 100 abogados para representar casos de víctimas vulnerables, incluyendo los de maltrato animal.

“Tener ese cuerpo de 100 abogados también asistiendo en los 35 distritos judiciales que hay en República Dominicana es una forma de que la sociedad asuma que no se debe maltratar a los animales”, puntualizó.

Además, informó que el Ministerio Público realiza autopsias a animales en los casos donde el legista lo considere necesario y llamó a los legisladores a reformar la ley para reconsiderar las penas.

Después del rescate

Reynoso explicó que uno de los principales retos tras el rescate de animales maltratados es determinar los lugares donde serán llevados, debido a la falta de espacios adecuados para su recuperación y cuidado.

Tipos de maltrato

La procuradora definió como maltrato no alimentar, golpear o mantener a los animales en espacios donde no tengan libertad.

“Desde entender que es un guardián de seguridad, que no come, que no tiene necesidades, que puede estar al sol o al agua sin ninguna protección. Todo esto es maltrato”, concluyó.