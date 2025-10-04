Senador Antonio Marte se querella contra periodista por supuesta difamación

El senador Antonio Marte presentó una querella en la fiscalía de Santiago Rodríguez, contra el periodista del programa "El Poder de la Tarde", José Eladio Castro, por supuesta difamación a su persona.

"Esta situación le puede suceder a cualquiera de ustedes y estamos tratando de darle un corte. Yo nunca he vendido droga, y decir que los puntos de drogas han aumentado después de que estoy aquí es una difamación" expresó el senador, exaltando que "la que debe salir atrás de eso es la misma procuradora".

También resaltó que es cierto que fue condenado, pero que por ello no pueden juzgarlo y decir que él “es Pablo Escobar”, y que manda a asesinar personas.

Ingrid Hidalgo, la abogada que lleva el caso, indicó que ya la querella ha sido depositada para que comience la investigación, la cual garantiza que se respetará todos los derechos al comunicador.

Por su parte, el periodista respondió: “como todos sabemos, él fue condenado por el plan Renove, por desfalco en una sentencia definitiva dado por la suprema corte de justicia. Yo me referí a todo eso, y dije que él tiene métodos de combatir a quien él no puede comprar al estilo Pablo Escobar, 'plata o plomo'. Tenemos varios testigos dispuestos a decir sus verdades de los intentos de secuestros y la amenaza que recibieron, y solo por eso, ahora quiere callarme como comunicador”.

Además, Castro dijo que todo lo que dice debe ser verdad y que nunca difamaría a alguien: “Nosotros, todo lo que decimos podemos y debemos sustentarlo. En derecho, quien alega un hecho debe probarlo, y yo también soy abogado”.

Castro concluyó diciéndole a los reporteros del LISTÍN DIARIO que más del 95 % de las personas de Sabaneta ya saben quién es él, y que él tuvo que llevar personas de otro pueblo para intentar callar su voz.