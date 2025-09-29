Hermanos Espaillat piden se repita investigación de causas del colapso del Jet Set

Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat acudieron este lunes al Palacio de Justicia del Distrito Nacional para pedir al Tercer Juzgado de Instrucción que se autorice un nuevo peritaje sobre el colapso de la discoteca Jet Set, tragedia que dejó 236 muertos y más de 180 heridos el pasado 8 de abril.

La petición incluye que el análisis sea realizado por el ingeniero José Lockward, quien según dijeron, es especialista en comportamiento de suelos, riesgos estructurales y evaluaciones de eventos de impacto social.

Los imputados pidieron que se ejecutaran pruebas de carga a las vigas que no cayeron y otros estudios o análisis sobre la composición del suelo.

Harold Aybar, abogado de algunas víctimas, explicó que la solicitud se enmarca en lo permitido por la ley procesal penal, aunque alegó que los imputados buscan reforzar su defensa.

“Quitando al tribunal que lleva a cargo el control de las investigaciones, en este caso serían unos peritos internacionales, hasta el momento, para que estos hagan una evaluación también de las estructuras de lo que ocurrió en el siniestro en la discoteca”, indicó.

De igual forma, Aybar sostuvo que la estrategia legal de los hermanos Espaillat busca “robustecer su derecho de defensa”.

Por otra parte, el abogado Osiri Disla cuestionó la capacidad técnica de los peritos que han intervenido hasta ahora. Señaló que ninguno ha demostrado "títulos habilitantes" para realizar este tipo de investigaciones.

“Si la gente quiere hacer un peritaje a una explosión o a una caída de un edificio, lo menos que pudo hacer es haber participado previamente en un edificio que se cayó y ellos no han participado en nada de eso” , afirmó.

Disla agregó que los actuales peritos “están mintiendo a la República Dominicana” y, en consecuencia, cree necesario que se ordene el nuevo peritaje, siempre y cuando se garantice la participación de expertos calificados.

Además, los imputados solicitaron que el ingeniero Nicolás Sanz sea designado como consultor técnico para supervisar el proceso. Argumentaron que este cuenta con más de dos décadas de experiencia en análisis, diseño y evaluación de ingeniería estructural.

El juez decidió convocar una audiencia el próximo 24 de octubre a las 9:00 de la mañana.