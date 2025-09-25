Imponen un año de prisión preventiva para Argenis Kodigo

Un tribunal de Santo Domingo Este impuso un año de prisión preventiva a Argenis Herrera Santana, también conocido como "Argenis Kodigo", y a otras dos personas vinculadas a una supuesta estructura criminal de narcotráfico y lavado de activos.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este declaró el caso complejo y le impuso la prisión preventiva a los imputados Herrera Santana y a Alfredo Samboy Féliz (Burungo), quienes deberán cumplirla en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.

Suleica Santana Geraldo cumplirá la misma medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo-Mujeres, en San Cristóbal.

Mientras que a Jarol Gravriel Camejo le fue impuesta una garantía económica de 500 mil pesos en contrato de fianza, impedimento de salida del país y presentación periódica ante el órgano persecutor.

Al grupo se le imputa violar varios artículos de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, así como los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en perjuicio del Estado dominicano.

Durante operativos se realizaron 15 allanamientos de manera simultánea en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Baní, provincia Peravia, contra miembros de la estructura criminal a la que en septiembre de 2024 se le ocuparon 20 paquetes de cocaína, en Villa Mella, Santo Domingo Norte.

Asimismo, se incautaron dos casas, cuatro apartamentos, una villa, una farmacia, armas de fuego, dos discotecas, vehículos, una embarcación de recreo, un dron, un teléfono satelital, cinco jet sky, prendas, documentos, dinero en pesos y dólares, equipos electrónicos, celulares y otras evidencias vinculadas a la investigación.

Las discotecas ocupadas son Kodigo VIP, en Santo Domingo Este, y Flow Room, en el Distrito Nacional.