Más del 90% de casos en Puerto Rico se resuelven con acuerdos, según un fiscal de Bayamón

El fiscal de distrito de Bayamón, Gabriel Arredondo, con más de 30 años de experiencia, explicó las diferencias y similitudes entre el sistema legal de Puerto Rico y el de la República Dominicana. Arredondo destacó la fuerte influencia del sistema estadounidense en el derecho puertorriqueño, especialmente en el área criminal.

Una de las características más notables del sistema boricua, según el fiscal, es el uso de las Reglas de Procedimiento Criminal, que priorizan la negociación entre las partes para resolver la gran mayoría de los casos.

Específicamente, la Regla 72 permite que la fiscalía y los abogados defensores lleguen a acuerdos para evitar un proceso judicial completo. Una práctica que, según Arredondo, ocurre en más del 90% de los casos.

El representante del Ministerio Público señaló que, si no se llega a un acuerdo, la Constitución de Puerto Rico contempla penas de prisión que van desde los 6 meses hasta los 99 años, dependiendo de la gravedad del delito.

El proceso legal inicia con una querella de la policía que da pie a una investigación. Una vez finalizada, la fiscalía presenta en el tribunal una denuncia, un documento formal de acusación.

"Si el delito es grave, se presenta una acusación que, a diferencia de los miles de páginas que pueden tener documentos en otros sistemas, es un documento sencillo y de una sola página en Puerto Rico. En él se detallan la naturaleza del delito, la fecha, el lugar y los testigos", enfatizó el fiscal.

Arredondo defendió este sistema como práctico y seguro, ya que busca una solución rápida para evitar la acumulación de casos.

Además, explicó que, en estos procesos de negociación, el juez actúa como un árbitro independiente, y las partes deben estar de acuerdo para que el pacto se concrete.

En casos de alto perfil o que involucran fondos públicos, se notifica a las agencias pertinentes para que el acuerdo sea proporcional a la falta.

El fiscal también abordó el papel de la opinión pública, señalando que el proceso judicial no puede ser controlado por la prensa, aunque es fundamental que la ciudadanía esté informada de lo que sucede.

La transparencia y la figura del juez son clave para asegurar que los acuerdos sean justos y que el sistema mantenga la confianza del público.