Jairo González tendrá que devolver más de RD$700 millones a afectados de estafa

Jairo González, condenado este lunes a ocho años de prisión por dirigir un entramado fraudulento, tendrá que devolver más de RD$700 millones a las personas que resultaron afectadas de estafa a través de estructuras comerciales y el uso de medios electrónicos.

“En cuanto al fondo, acoge parcialmente la constitución en actor civil y condena al imputado Jairo Gonzalez, como monto indemnizatorio, a la suma (más de RD$700 millones) que se detalla a continuación”, se lee en la sentencia, que enumera a las sumas millonarias con los nombres de las personas que deberán recibir el dinero.

El tribunal, presidido por Arlin Ventura e integrado por Milagros Ramírez y Leticia Martínez Noboa, dispuso que la pena impuesta sea cumplida en la cárcel de Najayo, al tiempo que condenó a González al pago de una multa de 300 salarios mínimos del sector público, además de la indemnización millonaria.

Mientras que Kelmin Santos Rodríguez fue condenado a cinco años de prisión suspendida, de los cuales debe evitar consumir bebidas alcohólicas, residir en el mismo lugar, no usar armas de fuego, mantenerse bajo la vigilancia del juez de ejecución de la pena.

En tanto, Leandro González Espinal, Moisés Darío González Rodríguez y William Mejía Martínez fueron absueltos, tras el tribunal entender que no hay responsabilidad penal, puesto que demostraron que sólo eran empleados de la empresa que lideraba Jairo González.

Los fiscales de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional, Pelagio Alcántara, Lewina Tavarez, Miguel Pichardo y Margaret Cabrera, habían solicitado condenar a Jairo Joel González Durán a 20 años de prisión, una multa de 400 salarios mínimos y su inhabilitación permanente para trabajar en el mercado de valores.

Montos y nombres de los afectados

RD$37,000,000.00 a favor de los señores Miguel Ángel Peguero; Ernesto Bathermy; Altagracia Nova de Bathermy; Wilton José Fernández Acevedo; José Chanel Leonardo Arias; Dayniris Altagracia Pichardo de Monción; Arles Yonson Peguero Silvestre; Jairo de Jesús Almánzar Adames; Jeury Misael Castro Robles; Sarah Bethania López Rijo; Julio Nelkis Canela Jiménez; José Manuel Ramírez Mena. Solidariamente con el imputado Kelmin Santos Rodríguez.

RD$2,000,000.00 millones a favor de cada uno de los señores José Aquilino Espinal Rodríguez; Eduardo Esteban Flores Cruz; Solaine Rafaelina Espinal Rodríguez; Daniel Enrique Echavarría Bank; Miosotis Altagracia Abreu de Marizan; Smailyn Santana Alcántara; Selena Rodríguez Leonardo; Maribel Reyes de Caban; Mercedes Rafaela Rodríguez Reyes; Juadeni Inmaculada Cordero Pineda; Yina Altagracia Tiburcio Romero; Iván Eligio Sosa Leonardo; Cristina Altagracia Marizan Martínez; Yasmin Maurenice Madera Hernández; Yina Massiel Rincón Tiburcio; Steven Rubio Sánchez; Verónica Alejandra Filgueiras; Crismelis Guzmán Cruz; Jeancarlos José Catillo García; Carmen Luisa Monción Báez; Misael Francisco Mateo; Leandra Peguero Luciano; Joan Daniel Tatis Núñez; Arianne Berioska Báez de Tatis; Zoila Daniela Núñez Diaz de Tatis; Yusniel González Díaz; Raquel Altagracia Bernard Araujo; Carlos Juan Abreu Abreu; Elvis Alberto Mejía Peña; Ámbar Linette Abreu de Diloné; Onan Sterling Diloné Merejo; Isidro de Salas de la Cruz; José Heriberto Marte Polanco; Joselyn Aquino Ysabel; Julio Alberto Encarnación Nina; Luis David Castillo Joaquín; George Luis Hernández Espinal; Ralph Alberto Lara García; Iván Antonio Cuevas Rodríguez; Eduardo José Pimentel Peña; Mayerin Lisbeth Castillo; Roberto Báez Morales; Juliana Esteffany Núñez Ramos; Elvin Agustín Guzmán Medina; Indiana Núñez Ramos; Yasnel Alayrelis Casado Pujols; Margrit Dominicana Joaquín de Castillo; Inés Isabel Suriel de Ramos; Neoleyvis Salazar López; Radhamés Sánchez Tejeda; Robert Ernesto Dinzey Trinidad; Elizabeth de las M Columna Goico de Abreu; Francisco José Ventura Espinal; Belkis Antonia Santana Hernández de Peña; Nancy Altagracia Peña Gutiérrez; José Rafael Ventura Espinal; Leónidas Radhamés Ventura Arias; Yani Mercedes Ventura Espinal; Yohan Manuel Ventura Peguero; Yasony Raleidy Fernández Ventura; Yanet Yvelise Ventura Espinal de Rodríguez; Ana Luisa Espinal Estrella de Hernández; Eulalia Mercedes Espinal Estrella; Joemil Bueno Ventura, Kuinsy García; José Manuel Ventura Peguero; Laura Beatriz Castillo González; Sergio Rafael López de la Cruz; Margarita de la Cruz; Maritza Bermiria Casado de Febles; Yamilka Estrella Diaz; Manuel Andrés Andújar Casado; Mercedes del Carmen Bethania Reyes Martínez; Santiago Raymundo Alfonso de la Cruz; Milton Daniel Mateo Díaz; Luz Greylis Espaillat Moscoso; Grecia Antonia Moscoso Ovalles de Espaillat; Ronny Alexander D´ Oleo Espinosa; Hipólita Isabel Feliz; Aleyda del Carmen Rosa Nolasco; Genny Isabel Feliz; Andrés Isabel Ysabel; Luz María Méndez Matos; Iván Antonio Reyes Méndez; Yonattan Algenis Báez Méndez; Gelitza María Gómez Tejada; Félix Alexander Herrera Mora. Solidariamente con el imputado Kelmin Santos Rodríguez.

A favor de los señores Felipe Valdez Díaz RD$7,500,000.00;

José Luís Gil Lantigua RD$1,700,000.00;

Bolívar Moreno Sepúlveda RD$5,000,000.00;

Tomás Santana Mejía RD$1,000,000.00;

Mariana Payano Colón RD$4,500,000.00;

Eduardo Pérez Cuevas RD$4,000,000.00;

Engles Méndez Cuesta RD$1,200,000.00;

Estalin Joselín Hernández Guzmán RD$1,000,000.00;

Máximo José de la Cruz de la Rosa RD$2,500,000.00;

Jorgy Santos Cáceres RD$4,700,000.00. Solidariamente con el imputado Kelmin Santos Rodríguez RD$1,200,000.00 a favor del señor Raúl Enrique Hernández Pérez.

RD$2,500,000.00 a favor de los señores Neurys Garivaldy del Castillo Monteagudo;

RD$5,500,000.00 Francisco Antonio Jiménez García;

RD$2,200,000.00 Betty María Ramírez Paredes;

RD$2,200,000.00 Luís Manuel Lara Vizcaíno.

Solidariamente con el imputado Kelmin Santos Rodríguez. RD$1,600,000.00 a favor de los señores George de Jesús Rodríguez; RD$1,600,000.00 Luís Alexander Rosario Taveras;

RD$9,000,000.00 Wilson Jonnathan Rodríguez Peralta;

RD$2,400,000.00 Alexander Rodríguez Vargas;

RD$3,200,000.00 Carlos José Morrobel Valerio;

RD$7,400,000.00 Yohandri Crisfelis González Avilés;

RD$2,500,000.00 Jindaury Hecmar Estévez Torres;

RD$3,300,000.00 Juan Francisco Blanco Estévez;

RD$2,200,000.00 Raymond Hernández Lora;

RD$6,000,000.00 Cristino Antonio González Avilés;

RD$2,500,000.00 Edward Rolando Santana Ulloa;

RD$1,600,000.00 Elizabeth Guzmán de Cruceta;

RD$1,600,000.00 Greissy Andreina Domínguez Gómez.

RD$2,200,000.00 a favor del señor Gabriel Mateo Rosario.

RD$ 3,000,000.00 a favor de la señora Ruth Nereyda Rodríguez Alcántara.

RD$1,500,000.00 a favor de los señores Rosalys Haydee Rosario Taveras.

RD$8,500,000.00 a favor de los señores Julián Onofres Montaño de la Cruz;

RD$1,500,000.00 Harmely Montaño Rodríguez.

Solidariamente con el imputado Kelmin Santos Rodríguez RD$5,500,000.00 a favor de los señores Edward Abigail Hernández Lapaix;

RD$2,700,000.00 Eduardo Hernández Pérez;

RD$3,000,000.00 Cándida Rosa Lapaix Bautista;

RD$1,500,000.00 Nancy Dominga de los Santos Martes;

RD$7,000,000.00 Pamela Hernández Lapaix;

RD$1,800,000.00 Francisco Recio Céspedes;

RD$10,000,000.00 Ricardo Alberto Calderón Díaz;

RD$5,600,000.00 Leonardo Enrique Pérez César;

RD$1,500,000.00 Enoelia Sánchez Suero;

RD$1,500,000.00 Freddy Enrique Díaz Severino.

RD$1,700,000.00 a favor de los señores Jennifer del Pilar Ovalle Santana;

RD$1,500,000.00 Carlos José Sánchez Reynoso;

RD$1,700,000.00 Doris Celeste Santana Moquete;

RD$1,700,000.00 Ilsa Yocasta Moquete;

RD$1,600,000.00 Sandra Miguelina Heredia; RD$1,700,000.00 Sufedy Hernández López;

RD$1,500,000.00 Johan Manuel Bautista Alcántara;

RD$2,900,000.00 Marvin Federico Abreu Santana;

RD$1,500,000.00 Erick Nathanael Cedeño Mejía;

RD$2,700,000.00 Evelyn Medina Encarnación;

RD$2,800,000.00 Glennys Eunice Castro Tejada;

RD$1,500,000.00 Grey Ysabel Concepción; RD$2,800,000.00 Julio González Guzmán;

RD$8,000,000.00 Pamela Regina Paulino Jiménez y Junior Francisco Méndez Henríquez;

RD$1,000,000.00 Alexandra Rodríguez García;

RD$1,800,000.00 Elías Chevalier;

RD$1,500,000.00 Ana Gertrudis Miguelina Evangelista Linares;

RD$4,000,000.00 Rubén Danilo Ulises Fortuna;

RD$2,700,000.00 Nelson Florentino;

RD$1,800,000.00 Alexander Radhamés Santana;

RD$5,000,000.00 Johnny Santos de la Rosa;

RD$1,600,000.00 Robert Smith Toribio Amézquita;

RD$1,800,000.00 Juan José Sánchez García;

RD$2,000,000.00 Julio Antonio Paulino Gelabert;

RD$1,500,000.00 Cesar Jonás Luciano Cuello;

RD$1,500,000.00 Luis Miguel Pérez Perdomo;

RD$1,500,000.00 Luz Anibelka Valenzuela Evangelista;

RD$1,500,000.00 Ramón Antonio Molina Valdez;

RD$3,000,000.00 Daniel Yarahan Febrillet Álvarez;

RD$3,000,000.00 José Ignacio Victorino Hernández y Lisbeth Eunice Piña Peña;

RD$1,800,000.00 Manuel Yaribel Méndez Medina;

RD$1,500,000.00 Olga Mercedes Ortega Chery;

RD$3,000,000.00 Daniel Antonio Ubri Cabrera;

RD$3,000,000.00María Josefina Mejía Aracena de Cabral, representada por el señor Ángel Lizander Valenzuela Evangelista.

Solidariamente con el imputado Kelmin Santos Rodríguez RD$1,700,000.00 a favor del señor Esdras Pujols Mejía.

Solidariamente con el imputado Kelmin Santos Rodríguez. RD$2,600,000.00 a favor de los señores Sergia Báez;

RD$27,000,000.00 María Mercedes Torres Peña;

RD$9,500,000.00 Cooperativa de Servicios Múltiples de Empleado de la Secretaría de Trabajo, representada por el señor Ricardo Joel Lahoz de la Paz;

RD$1,400,000.00 Beliza Altagracia Paulino González;

RD$2,300,000.00 Henry Manuel Sención Rodríguez.

RD$1,500,000.00 a favor de los señores César Eduardo Martínez Pujols;

RD$1,500,000.00 Francisco Julio Martínez Pujols;

RD$5,000,000.00 Idel Anacsi Pérez Marte;

RD$2,000,000.00 Arístides Marcelino Mena.

RD$2,500,000.00 a favor del señor Ángel Luis Pérez Espinosa.

RD$3,500,000.00 a favor del señor Francisco Cruz Martes.

Solidariamente con el imputado Kelmin Santos Rodríguez RD$11,000,000.00 a favor del señor Rafael Rolando Contreras.

RD$5,000,000.00 a favor del señor Leónidas de los Santos Alcántara.

RD$10,000,000.00 a favor del señor Dison Abreu Zorrilla. Solidariamente con el imputado Kelmin Santos Rodríguez.

RD$1,700,000.00 a favor del señor Elizandro Berroa Méndez.

RD$5,000,000.00 a favor del señor Ángelo de los Santos Pineda. Solidariamente con el imputado Kelmin Santos Rodríguez.

RD$5,000,000.00 a favor del señor Jonathan Cordero López. Solidariamente con el imputado Kelmin Santos Rodríguez.

RD$1,500,000.00 a favor de los señores Yaniris Benítez Núñez;

RD$2,600,000.00 Nashira Moreta Núñez.

RD$3,500,000.00 a favor del señor Carlos Dores Ramírez. Solidariamente con el imputado Kelmin Santos Rodríguez.

RD$2,000,000.00 a favor de la señora María del Carmen Ruiz Gómez.

RD$3,000,000.00 a favor de los señores Massiel Valdez Durán;

RD$3,200,000.00 Shaderska Valdez Durán; RD$7,000,000.00 Reina América Durán Rivera;

RD$2,000,000.00 Neury Salvador Matos Mendieta.

RD$3,000,000.00 a favor de los señores La sociedad comercial BGT Group Transportation, S.R.L., representada por la señora Carolina del Carmen Rodríguez Mendoza;

RD$1,500,000.00 Erickson Hafed Suero Ovalle;

RD$2,000,000.00 Nayot del Carmen Ramírez Jorge. Solidariamente con el imputado Kelmin Santos Rodríguez.

RD$3,700,000.00 a favor de los señores Dagoberto Miguel Morillo Cabrera;

RD$1,500,000.00César Alberto Trinidad Victoriano;

RD$2,000,000.00 Carmen Elizabeth Villalona Morrillo;

RD$1,500,000.00 Joandy Miguel Cruz;

RD$2,100,000.00 Orbis Antonio Polanco Martínez y Darling Javier Diplan Tavarez;

RD$2,000,000.00 Belquis Maribel Morrillo Ortiz;

RD$4,500,000.00 Wilfred de Jesús Espinal Guzmán.

RD$2,000,000.00 a favor de José David Peláez Ramírez;

RD$1,500,000.00 Francisco Alberto Romero; RD$1,500,000.00 Miulvi Astacio Sosa;

RD$1,500,000.00 Cándida Astacio Sosa de Javier.

RD$1,500,000.00 a favor de los señores Pedro Eugenio Vargas Medina.

RD$2,500,000.00 a favor de los señores Lidia Mariana Martínez Aybar;

RD$2,500,000.00 Roxana Jacqueline Herrera Ventura de Jiménez;

RD$5,200,000.00 Alexandra Estevania Gómez Moreaux de Moreta;

RD$2,500,000.00 Ramón Gregorio Moreta Aguasvivas;

RD$2,000,000.00 Plácido Alejo Gómez Moreaux;

RD$8,500,000.00 María Luisa Hernández Ventura;

RD$2,000,000.00 Marisol Morel Sánchez.

RD$33,000,000.00 a favor del señor José Ramón Vázquez.

RD$2,500,000.00 a favor de los señores Soraya Morel Robles;

RD$1,500,000.00 Daniel Santos Hernández;

RD$1,500,000.00 Leonardo José Mosquea.

RD$5,000,000.00 a favor de Yhixi Alexandra Francisco Mejía;

RD$4,500,000.00 Raudis José Francisco Pérez;

RD$3,000,000.00 Sandra Mejía Brea.

RD$2,500,000.00 a favor de los señores José Francisco Durán Candelier;

RD$1,500,000.00 Agustín Antonio Díaz Liz;

RD$2,500,000.00 Laura Milagros Liz Tejada.

RD$2,000,000.00 a favor de Ana Dilia Báez Polanco;

RD$2,500,000.00 Yndiana Pascual de la Rosa;

RD$2,000,000.00 Ramona Balentina Báez de Cabrera;

RD$1,500,000.00 Judith Graciano Sarmiento de Mesa.

RD$2,200,000.00 a favor de la señora María Jiménez Japa.

RD$2,100,000.00 a favor de los señores Wandry Daniel Quiterio Gómez;

RD$1,500,000.00 Francisco Genaro Encarnación Ramírez;

RD$4,500,000.00 Isael Mojica Ramírez; RD$1,500,000.00 Johanny Villegas Encarnación;

RD$2,100,000.00 Martha de la Rosa Ramírez.

RD$14,000,000.00 a favor de los señores Albert García Domínguez y Zabdiel Adoni Solano Paulinario.

RD$1,500,000.00 a favor del señor Manuel Stalin Hiciano García.

RD$9,000,000.00 a favor del señor Natanael Pozo López.

A favor de los señores Edixon Confesor Cepeda Oviedo RD$2,500,000.00;

Wendy de la Cruz Germán RD$1,500,000.00;

Erika de la Cruz Germán RD$1,000,000.00;

Samuel Santos Cáceres RD$1,500,000.00;

Héctor Bienvenido Peña Álvarez RD$1,000,000.00.

RD$5,000,000.00 Rafael Ángel Vargas Molina.

RD$2,200,000.00 a favor de los señores Milton Alexander García Pérez y Aide Marcelino Vargas.

RD$2,200,000.00 a favor de la señora Paola Dessiree Marte Natera.

RD$1,600,000.00 a favor del señor Kenedys Rigoberto Tejeda Sánchez.

RD$4,600,000.00 a favor de Wendy Mejía

RD$3,000,000.00 Juan Antonio Peralta Astacio.

RD$18,150,000.00 a favor de la señora Ligia Castañela de la Cruz Aquinio.

RD$6,500,000.00 a favor del señor Federico Antonio de la Rosa Bisonó.

RD$2,000,000.00 a favor del señor Francisco Alberto Cabrera. Solidariamente con el imputado Kelmin Santos Rodríguez

RD$3,500,000.00 a favor de los señores Fernando Joel Florentino Ruiz;

RD$2,500,000.00 Viannelis Báez Suero.

RD$4,600,000.00 a favor de Eddy Astacio.

RD$31,000,000.00 a favor del señor Gelson Alcántara López. Solidariamente con el imputado Kelmin Santos Rodríguez

RD$3,500,000.00 a favor de la señora Esther Saintus.

RD$1,300,000.00 a favor de Félix de Jesús Beriguete;

RD$1,600,000.00 Wendy Yocasta Mercedes.

RD$1,600,000.00 a favor del señor Edisson Cespedes Ogando.

RD$4,800,000.00 a favor de Yefri Rodríguez Corporán;

RD$19,000,000.00 Enyi Meralis Rodríguez Corporán;

RD$17,000,000.00 Gregorio Antonio Vargas de la Cruz.

RD$2,200,000.00 a favor de los señores Ramón Ignacio Almonte Sánchez;

RD$2,900,000.00 Renso Argelis Arias Peralta.

RD$1,800,000.00 a favor del señor Francisco Alberto de los Santos Valdez.

RD$2,500,000.00 a favor de la señora Elizabeth Emilia Brito Parra.

RD$3,500,000.00 a favor de José Bienvenido Núñez Liz;

RD$3,500,000.00 Emilio José Núñez Redondo;

RD$4,500,000.00 José Bolívar Arias López. Solidariamente con el imputado Kelmin Santos Rodríguez.

RD$3,500,000.00 a favor de Daneiro Pérez Díaz;

RD$700,000.00 a favor de los señores Hilda Susana Mezquita Reyes y

RD$700,000.00 a favor de Emely Sahira Fernández Muñoz como continuadora jurídica de Aida Lucia Muñoz Mezquita.