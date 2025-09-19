Prisión para los implicados en violación sexual grupal contra adolescente en Los Tres Brazos

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva a cinco hombres vinculados con la violación sexual grupal de una adolescente de 16 años de edad, en el sector de Los Tres Ojos.

Los procesados Joel Morrobel Peña (Matatán), Brailyn Cepeda Ramírez, (el Gago), Harolin José Martínez (Arolin), Julio José Mateo y Omar Reyes Vásquez son vinculados al hecho delictivo perpetrado contra la víctima menor de edad.

El expediente, instrumentado por la fiscal investigadora Elizabeth Parra, indica que el día 23 de agosto de 2025, mediante la denuncia marcada con el núm. 8841, se puso en conocimiento de lo sucedido al Ministerio Público.

Señala que el hecho ocurrió luego de que la adolescente saliera de su casa a primeras horas del citado día con destino al trabajo de su padre.

El expediente detalla que, durante el trayecto, se encontró con una persona que le ofreció llevarla con su padre, sin embargo, la llevó hasta donde estaban los ahora imputados, quienes, igualmente, le dijeron que la llevarían donde su padre, pero fue llevada a una casa desconocida en donde la violaron sexualmente.

La jueza Karen Casado Minyety dictó la medida de coerción y ordenó su cumplimiento en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís.

El caso fue calificado provisionalmente de violación a los artículos 331 y 354 del Código Penal dominicano, modificado por la Ley 24-97, sobre Violencia de Género e Intrafamiliar, y los artículos 12, 14, 16, 18 y 396 del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.