Arrestan a Argenis Herrera por vinculación a red de narcotráfico y lavado de activos

El Ministerio Público arrestó este viernes a Argenis Santana Herrera (Argenis Kodigo), quien era perseguido por su vinculación a la estructura criminal de narcotráfico y lavado de activos que fue desmantelada esta semana en una acción conjunta con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

El arresto de Santana Herrera se ejecutó con orden judicial tras entregarse ante las autoridades del Ministerio Público en la Fiscalía de Santo Domingo Este y la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec).

En medio del operativo realizado el pasado lunes para el desmantelamiento de la red, amparados por órdenes judiciales, las autoridades también arrestaron a Alfredo Samboy Féliz (Burungo) y a Suleica Herrera Geraldo.

Un equipo de 21 fiscales de la Fiscalía de Santo Domingo Este, con el apoyo de 150 agentes de la DNCD y efectivos de la Armada, realizaron 15 allanamientos de manera simultánea en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Baní, provincia Peravia, contra miembros de la estructura criminal a la que en septiembre de 2024 se le ocuparon 20 paquetes de cocaína, en el municipio Villa Mella.

Durante el operativo se incautaron dos casas, cuatro apartamentos, una villa, una farmacia, armas de fuego, dos discotecas, vehículos, una embarcación de recreo, un dron, un teléfono satelital, cinco Jet Sky, prendas, documentos, dinero en pesos y dólares, equipos electrónicos, celulares y otras evidencias vinculadas a la investigación.

Las discotecas ocupadas son Kodigo VIP, en Santo Domingo Este, y Flow Room, en el Distrito Nacional.

El desmantelamiento de la red se ejecutó tras una amplia labor de seguimiento e inteligencia por parte del Ministerio Público y agentes de la DNCD.

Las autoridades adelantaron que continúan ampliando las investigaciones del caso.