Tribunal niega que exista petición de medio libre a cargo de “Kanqui”

El Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de La Vega, informó que no existe petición de medio libre a cargo de Kelvin Francisco Niñez, mejor conocido como el payaso "Kanqui", quien cumple condena de 12 años de prisión por abuso sexual a un menor de edad.

“No existe ninguna petición en este tribunal de medio libre a cargo del penado Kelvin Francisco Niñez Morel alias “Kanqui”, quien se encuentra guardando prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta de Moca”, comunicó el tribunal.

Esta declaración se produce luego de que circulara en redes sociales que el exconductor de televisión saldría dos días libres a la semana, por medio a un libre cargo.

Kelvin Francisco Núñez Morel fue condenado por el Primer Tribunal Colegiado, en junio de 2021, a 12 años de prisión por violación a una menor de edad, quien hoy tiene 27 años. Al inicio del caso las víctimas eran tres, pero fue condenado por uno solo de los casos.

Para mayo de 2023, Suprema Corte de Justicia ratificó la condena a 12 años de prisión y el pago de una multa de 200 mil y pago de indemnización de 2 millones de pesos.

En ese momento, los jueces de la Segunda Sala rechazaron un recurso de casación incoado por el representante legal de Núñez, quienes pretendían que se le variara la condena del tribunal de primera instancia.