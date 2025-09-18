Fiscalía de Santiago someterá a “Mudita” por otro homicidio distinto al caso de La Barranquita

El nombre de Ronny Abel Sánchez Morillo, mejor conocido como “Mudita”, ha estado en boca de las autoridades desde hace meses.

Primero fue mencionado en el expediente del confuso tiroteo de La Barranquita, donde cinco hombres perdieron la vida en un alegado enfrentamiento con la Policía.

Sin embargo, este último proceso que fue sometido por la fiscalía de Santiago que lo lleva de nuevo ante la justicia no tiene que ver con aquel sangriento episodio.

Esto ocurrió el pasado día 10 de septiembre en la avenida Olímpica de la ciudad corazón donde perdieron la vida las cinco personas.

Una fuente del Ministerio Púbico explicó que el hombre será sometido por su presunta participación en otro hecho violento: el asesinato de Rafael Nicolás Puello Santos, alias “Bulilo”, ocurrido el 19 de marzo de 2024 en el sector Hato Mayor.

De acuerdo con la investigación, “Bulilo” fue atacado a tiros por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta, cuando compartía con amigos cerca de su residencia. Los disparos acabaron con su vida en cuestión de segundos y sembraron el miedo en la barriada.

Las pesquisas del Ministerio Público apuntan a que uno de los tiradores fue precisamente “Mudita”. Aunque en principio su nombre estuvo ligado al caso de La Barranquita, fuentes judiciales confirmaron que no será procesado por esas muertes, sino exclusivamente por el homicidio de Puello Santos.

La Policía había informado minutos después del altercado al vocero Diego Pesqueira que, Sánchez Morillo se encontraba en el lugar del tiroteo de La Barranquita, pero que logró escapar en una yipeta Mazda blanca sin placa, lo que alimentó aún más el misterio en torno a su figura.

Ahora, con el sometimiento anunciado, el Ministerio Público busca que la justicia determine su responsabilidad en este crimen que estremeció a Hato Mayor y que mantiene a los familiares de la víctima en espera de respuestas.

El órgano acusador sostuvo que en las próximas horas estaría presentado el expediente acusador ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito judicial de Santiago con la finalidad de sea enjuiciado por el hecho ya mencionado.